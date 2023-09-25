Re: Чудеса на виражах

Отправлено: - 13:13

Два идиота сидели там за штурвалом.

Как можно с аэродрома уйти с выпущенными шасси, лететь до Новосибирска — и кончилось топливо? Как это вообще возможно — подвергать такому риску жизни пассажиров, садиться в поле? Это им повезло, Господь спас. <...> Слава Богу, что не убили людей — сейчас бы такой резонанс был, я даже представить себе не могу», — поделился Сытник.

Посадку аэробуса в поле он называл «отвратительнейшим случаем», поскольку у пилотов была возможность приземлиться в аэропорту, где есть медпомощь, пожарная служба и техническое обеспечение, поддержка диспетчера и все остальные условия, включая программы для захода на посадку и определение скорости.«Если что-то случится, выкатится [за пределы полосы] — пассажиров могут спасти, загорелся — затушат. А в поле он [командир экипажа] садился — и там всё, значит, у него получилось безопасно? Идиот.

Просто повезло, это редкое везение, удивительное. Я радуюсь, что пассажиры живы, что люди не пострадали», — рассуждает заслуженный пилот России.Не меньше возмущения у Сытника вызвало заявление менеджера авиакомпании, который выразил уверенность в том, что пилоты А-320 выбрали верную тактику действий в сложившейся ситуации.«Ну если менеджер говорит, что он [пилот] всё правильно сделал, — значит, там у них в „Уральских авиалиниях“ вместо головы, наверное, чугунки, тыквы или чего ещё», — сделал вывод собеседник

Инфо24.О пилоте, посадившем аэробус в поле, он высказался очень жёстко. «Ему 33 года, не менее 10 лет летает, командир корабля на Airbus 320. Просто дурак, который случайно попал в авиацию», — поделился мнением Сытник.

По его словам, отказ одной из гидравлических систем для аэробуса — не та ситуация, в которой следовало уходить в другой аэропорт из-за более длинной ВПП, поскольку у А-320 три таких системы, причем не зависимых друг от друга.«Гидросистема отказывает на каждом типе самолетов раза по два-три. Сальник побежал, труба лопнула... Ну и что?

Доставай книжку и смотри, что надо делать. Выходит из строя одна [гидросистема] — остаются две. Выходят две — остаётся одна. Рули остаются, шасси выпускаются от резервной системы.

Убрать их потом нельзя, но они выпускаются в районе аэродрома. Всё работает, двигатели крутятся, самолёт управляется. Какого рожна их попёрло в Новосибирск? Полоса короткая, „нога“ не работает, а вдруг выкатимся? А в поле что, ты не выкатился? Где мозги у человека? Ну какие это лётчики?» — возмутился заслуженный пилот России.