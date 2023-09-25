Флуд и оффтопик (часть 7)

Отправлено: - 12:59

Хотел бы высказаться про таблицу Менделеева в недрах Казахстана. Достаточно устойчивый миф, который используют как ура патриоты, так и любители покритиковать правительство. думал написать в народных новостях, но какая это новость. А здесь вроде можно. Таблица Менделеева в недрах Казахстана это то же самое, как целинные и залежные земли в глазах Хрущева. Они вроде как бы есть, но достать их очень сложно и скорее всего нерентабельно. Недавно промелькнула заметка о тендере на разведку двух месторождений редкоземельных металлов в Казахстане. Несмотря на острую нехватку таковых интереса ноль. Просто эти металлы находятся в таком связанном состоянии с другими рудами, что добывать их пока невыгодно. Так и с большинством остальных элементов пресловутой таблицы. То что было рентабельно разрабатывалось со времён Союза, а ту же самую нефть не трогали по причине большого количества парафина, была только Эмбанефть. Особняком стоит уран где тоже хотели закрывать добычу, если бы не Джакишев и его команда. По запасам мы на втором месте , по проценту содержания его в руде намного ниже. В Канаде процент выше в десятки раз, но по добыче они на четвёртом месте. Но тут просто эффект роли личности в истории