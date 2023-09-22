Отправлено: - 09:02

Карачун:

вывод сами сделаете? нечего делать в соцсетях. а если невмоготу то не нужно читать комментарии. строго говоря комментарии в соцсетях имеет смысл читать только в одном случае - найти подсказки как половчее поиметь всех этих "глупцов", отжать у них побольше денег. а писать на этой почве статью, ну оно быть может и почётно, только очень сильно пахнет, я даже бы сказал, воняет.

Цитата:Вы не переживайте пожалуйста, тут диванные эксперты по всем направлениям собрались. Ссылаясь на свободу слова, пишут всякие коментарии, отмечал ранее, процитирую самого себя:Кайрат стайер: Не нужно близко к сердцу воспринимать, мы дискутируем. Привезти найдут чем, не проблема и не только эти ракеты. В целом посмотрим, возможно примут контрмеры. Мы же решения не принимаем, только высказываем свои субъективные мнения. Я же не говорю, как некоторые, типа вот через месяц или два война закончится, а говорю, что никто не знает, что дальше будет. Мы можем только предполагать, а решения принимаются в больших кабинетах и разных странах.Подробнее здесь: