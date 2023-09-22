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≡ Дурака нужно напугать, и все ошибки он совершит сам
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47615
Дурака нужно напугать, и все ошибки он совершит сам
Отправлено: 22.09.23 - 10:01
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Фейковое видео о перестрелке между российскими и казахстанскими пограничниками наделало шума по всей стране. На пятую точку присела большая часть жителей приграничных регионов, некоторые начали праздновать. Что породило сие брожение говен в головах?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31277
Дурака нужно напугать, и все ошибки он совершит сам
Отправлено: 25.09.23 - 09:01
#30
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Люди еще так купились, потому что наверно уже не доверяют россиянам, или как они себя величают, русским, которые с утра до вечера пытаются доказать, правда на языках, что всех отбомбят, всех захватят, на всех скинут ядерную бомбу и тд..
И сейчас, тяжело встретить человека, который доверяет народу соседней страны.
Конечно есть, но единицы среди миллионов..
Потому такие выпендрежи как бы, от них ожидают постоянно и это не первый и не последний случай..
Потому что лгут много..
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4325
Дурака нужно напугать, и все ошибки он совершит сам
Отправлено: 25.09.23 - 09:02
#31
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Цитата:
Карачун:
вывод сами сделаете? нечего делать в соцсетях. а если невмоготу то не нужно читать комментарии. строго говоря комментарии в соцсетях имеет смысл читать только в одном случае - найти подсказки как половчее поиметь всех этих "глупцов", отжать у них побольше денег. а писать на этой почве статью, ну оно быть может и почётно, только очень сильно пахнет, я даже бы сказал, воняет.


Вы не переживайте пожалуйста, тут диванные эксперты по всем направлениям собрались. Ссылаясь на свободу слова, пишут всякие коментарии, отмечал ранее, процитирую самого себя:

Кайрат стайер: Не нужно близко к сердцу воспринимать, мы дискутируем. Привезти найдут чем, не проблема и не только эти ракеты. В целом посмотрим, возможно примут контрмеры. Мы же решения не принимаем, только высказываем свои субъективные мнения. Я же не говорю, как некоторые, типа вот через месяц или два война закончится, а говорю, что никто не знает, что дальше будет. Мы можем только предполагать, а решения принимаются в больших кабинетах и разных странах.

Подробнее здесь:
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