НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Ибо ночь темна и полна ужасов. Как аким Костаная уличное освещение инспектировал
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47613
Ибо ночь темна и полна ужасов. Как аким Костаная уличное освещение инспектировал
Отправлено: 24.09.23 - 18:04
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акима в первую очередь интересовали те улицы, где в этом году ведут капитальный ремонт уличного освещения. Всего их 31, на них из бюджета выделили 2 млрд тенге. Работы выполнены на 65-70%. При этом аким отмечает, что подрядчики все равно отстают от графика.
Читать новость

Maks2507
§ Maks2507
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
16.03.20
Сообщений:
79
Re: Ибо ночь темна и полна ужасов. Как аким Костаная уличное...
Отправлено: 24.09.23 - 18:04
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравствуйте, уважаемые. А вопрос вот у меня возник, когда эти самые холодного или теплого света, за тысяч 10 максимум начнут устанавливать на пешеходных переходах? Пешеходов вообще не видно, от слова никак! И ничего не делается в этом отношении, кроме как мигалки поставили на объездной в Зтб
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3567
Re: Ибо ночь темна и полна ужасов. Как аким Костаная уличное...
Отправлено: 24.09.23 - 19:06
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае есть и улица ХакимжановА?
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2902
Re: Ибо ночь темна и полна ужасов. Как аким Костаная уличное...
Отправлено: 24.09.23 - 19:13
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
В Костанае есть и улица ХакимжановА?

Улица Мариям Хакимжановой уже лет 30. Бывшая Красногвардейская
Профайл
Г
§ Георгий ГОВОРОВ
(Журналисты)
Регистрация:
01.03.19
Сообщений:
113
Re: Ибо ночь темна и полна ужасов. Как аким Костаная уличное...
Отправлено: 24.09.23 - 19:15
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Maks2507:
начнут устанавливать на пешеходных переходах

Говорил об этом аким. Планируют устанавливать дополнительные светильники над пешеходными переходами.
Цитата:
таноми52:
В Костанае есть и улица ХакимжановА?

Исправили, спасибо
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2902
Re: Ибо ночь темна и полна ужасов. Как аким Костаная уличное...
Отправлено: 24.09.23 - 19:23
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наконец то про диммирование услышали :-) . Вообще то стоят уже давно, мои светильники, с диммированием, просто используют их неправильно. Про тёплый и холодный свет вообще ужас. Там нужно смотреть на особенности человеческого зрения, в холодном(белом свете), если грубо сказать при засветке со стороны объект пропадает с точки. Сколько я боролся с этим , но ничего не вышло . Про пешеходные переходы, есть специальные светильники, там как раз уместен холодный(белый свет), при этом он должен быть направленным. Уберите этих подрядчиков они не очень компетентны, возьмите того же Дымовского,хоть кто то грамотный будет.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2902
Re: Ибо ночь темна и полна ужасов. Как аким Костаная уличное...
Отправлено: 24.09.23 - 19:28
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И давайте наконец обратим внимание на пешеходов, можно наконец при проектировании улиц делать обратный свет,при тех же опорах предусмотреть светильники на оборотную сторону
Профайл
к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
166
Ибо ночь темна и полна ужасов. Как аким Костаная уличное освещение инспектировал
Отправлено: 24.09.23 - 20:14
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
повесьте уже фонарь на пешеходном переходе на перекрестке ул. Гашека Ворошилова Волынова, возле гаражного кооператива Родник, 2 пешеходных перехода с набережной и те не освещены
2 вопрос, какая необходимоть освещать ту же набережную ночью?

[Исправлено: костанаец, 24.09.2023 - 20:19]
Профайл
Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
62
Re: Ибо ночь темна и полна ужасов. Как аким Костаная уличное...
Отправлено: 24.09.23 - 22:31
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Бывшая Красногвардейская

может Красноармейская
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
516
Re: Ибо ночь темна и полна ужасов. Как аким Костаная уличное...
Отправлено: 24.09.23 - 23:19
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ибо ночь темна и полна ужасов. Как аким Костаная уличное освещение инспектировал Георгий ГОВОРОВ 24 сентября 2023, 17:55 | Государство Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ

......Многоуважаемый Марат Кунисбайулы прошу Вас уличное освещение проинспектировать в районе ПЧСТР и особенно дороги сейчас осень у нас ужас что будет творится грязь не пролазная не скорая не продет не подарка.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31276
Ибо ночь темна и полна ужасов. Как аким Костаная уличное освещение инспектировал
Отправлено: 24.09.23 - 23:25
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
родом из Шанхая2022:
грязь не пролазная не скорая не продет не подарка.

Ваша грязь зависит от освещения?
Может скорее он пусть вам освЯтит вашу грязь, чтоб она исчезла?
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
516
Re: Ибо ночь темна и полна ужасов. Как аким Костаная уличное...
Отправлено: 25.09.23 - 00:22
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ваша грязь зависит от освещения? Может скорее он пусть вам освЯтит вашу грязь, чтоб она исчезла?


.... ты хоть раз посмотри на дороги и освещение ночью,глаз выколи ничего не видно с вокзала освещение да уральской, аэропорта доноситься.А грязь незвисит от освЯщения она зависит от акимата когда он надумает привести дороги в порядок.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31276
Ибо ночь темна и полна ужасов. Как аким Костаная уличное освещение инспектировал
Отправлено: 25.09.23 - 00:36
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
родом из Шанхая2022:
А грязь незвисит

Ну ты как вроде сказал что зависит..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 27
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS