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Ваша грязь зависит от освещения? Может скорее он пусть вам освЯтит вашу грязь, чтоб она исчезла?

Цитата:.... ты хоть раз посмотри на дороги и освещение ночью,глаз выколи ничего не видно с вокзала освещение да уральской, аэропорта доноситься.А грязь незвисит от освЯщения она зависит от акимата когда он надумает привести дороги в порядок.