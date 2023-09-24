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Ибо ночь темна и полна ужасов. Как аким Костаная уличное освещение инспектировал
Ибо ночь темна и полна ужасов. Как аким Костаная уличное освещение инспектировал
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47613
Ибо ночь темна и полна ужасов. Как аким Костаная уличное освещение инспектировал
Отправлено: 24.09.23 - 18:04
Акима в первую очередь интересовали те улицы, где в этом году ведут капитальный ремонт уличного освещения. Всего их 31, на них из бюджета выделили 2 млрд тенге. Работы выполнены на 65-70%. При этом аким отмечает, что подрядчики все равно отстают от графика.
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(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 16.03.20
- Сообщений:
- 79
Re: Ибо ночь темна и полна ужасов. Как аким Костаная уличное...
Отправлено: 24.09.23 - 18:04
Здравствуйте, уважаемые. А вопрос вот у меня возник, когда эти самые холодного или теплого света, за тысяч 10 максимум начнут устанавливать на пешеходных переходах? Пешеходов вообще не видно, от слова никак! И ничего не делается в этом отношении, кроме как мигалки поставили на объездной в Зтб
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3567
Re: Ибо ночь темна и полна ужасов. Как аким Костаная уличное...
Отправлено: 24.09.23 - 19:06
В Костанае есть и улица ХакимжановА?
Re: Ибо ночь темна и полна ужасов. Как аким Костаная уличное...
Отправлено: 24.09.23 - 19:13
Цитата:
Улица Мариям Хакимжановой уже лет 30. Бывшая Красногвардейская
таноми52:
В Костанае есть и улица ХакимжановА?
В Костанае есть и улица ХакимжановА?
Улица Мариям Хакимжановой уже лет 30. Бывшая Красногвардейская
Г
(Журналисты)
- Регистрация:
- 01.03.19
- Сообщений:
- 113
Re: Ибо ночь темна и полна ужасов. Как аким Костаная уличное...
Отправлено: 24.09.23 - 19:15
Цитата:
Говорил об этом аким. Планируют устанавливать дополнительные светильники над пешеходными переходами.
Цитата:
Исправили, спасибо
Maks2507:
начнут устанавливать на пешеходных переходах
начнут устанавливать на пешеходных переходах
Говорил об этом аким. Планируют устанавливать дополнительные светильники над пешеходными переходами.
Цитата:
таноми52:
В Костанае есть и улица ХакимжановА?
В Костанае есть и улица ХакимжановА?
Исправили, спасибо
Re: Ибо ночь темна и полна ужасов. Как аким Костаная уличное...
Отправлено: 24.09.23 - 19:23
Наконец то про диммирование услышали . Вообще то стоят уже давно, мои светильники, с диммированием, просто используют их неправильно. Про тёплый и холодный свет вообще ужас. Там нужно смотреть на особенности человеческого зрения, в холодном(белом свете), если грубо сказать при засветке со стороны объект пропадает с точки. Сколько я боролся с этим , но ничего не вышло . Про пешеходные переходы, есть специальные светильники, там как раз уместен холодный(белый свет), при этом он должен быть направленным. Уберите этих подрядчиков они не очень компетентны, возьмите того же Дымовского,хоть кто то грамотный будет.
Re: Ибо ночь темна и полна ужасов. Как аким Костаная уличное...
Отправлено: 24.09.23 - 19:28
И давайте наконец обратим внимание на пешеходов, можно наконец при проектировании улиц делать обратный свет,при тех же опорах предусмотреть светильники на оборотную сторону
к
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.01.10
- Сообщений:
- 166
Ибо ночь темна и полна ужасов. Как аким Костаная уличное освещение инспектировал
Отправлено: 24.09.23 - 20:14
повесьте уже фонарь на пешеходном переходе на перекрестке ул. Гашека Ворошилова Волынова, возле гаражного кооператива Родник, 2 пешеходных перехода с набережной и те не освещены
2 вопрос, какая необходимоть освещать ту же набережную ночью?
[Исправлено: костанаец, 24.09.2023 - 20:19]
2 вопрос, какая необходимоть освещать ту же набережную ночью?
[Исправлено: костанаец, 24.09.2023 - 20:19]
Н
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 11.05.11
- Сообщений:
- 62
Re: Ибо ночь темна и полна ужасов. Как аким Костаная уличное...
Отправлено: 24.09.23 - 22:31
Цитата:
может Красноармейская
saba:
Бывшая Красногвардейская
Бывшая Красногвардейская
может Красноармейская
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 516
Re: Ибо ночь темна и полна ужасов. Как аким Костаная уличное...
Отправлено: 24.09.23 - 23:19
Ибо ночь темна и полна ужасов. Как аким Костаная уличное освещение инспектировал Георгий ГОВОРОВ 24 сентября 2023, 17:55 | Государство Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ
......Многоуважаемый Марат Кунисбайулы прошу Вас уличное освещение проинспектировать в районе ПЧСТР и особенно дороги сейчас осень у нас ужас что будет творится грязь не пролазная не скорая не продет не подарка.
......Многоуважаемый Марат Кунисбайулы прошу Вас уличное освещение проинспектировать в районе ПЧСТР и особенно дороги сейчас осень у нас ужас что будет творится грязь не пролазная не скорая не продет не подарка.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 31276
Ибо ночь темна и полна ужасов. Как аким Костаная уличное освещение инспектировал
Отправлено: 24.09.23 - 23:25
Цитата:
Ваша грязь зависит от освещения?
Может скорее он пусть вам освЯтит вашу грязь, чтоб она исчезла?
родом из Шанхая2022:
грязь не пролазная не скорая не продет не подарка.
грязь не пролазная не скорая не продет не подарка.
Ваша грязь зависит от освещения?
Может скорее он пусть вам освЯтит вашу грязь, чтоб она исчезла?
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 516
Re: Ибо ночь темна и полна ужасов. Как аким Костаная уличное...
Отправлено: 25.09.23 - 00:22
Цитата:
.... ты хоть раз посмотри на дороги и освещение ночью,глаз выколи ничего не видно с вокзала освещение да уральской, аэропорта доноситься.А грязь незвисит от освЯщения она зависит от акимата когда он надумает привести дороги в порядок.
111:
Ваша грязь зависит от освещения? Может скорее он пусть вам освЯтит вашу грязь, чтоб она исчезла?
Ваша грязь зависит от освещения? Может скорее он пусть вам освЯтит вашу грязь, чтоб она исчезла?
.... ты хоть раз посмотри на дороги и освещение ночью,глаз выколи ничего не видно с вокзала освещение да уральской, аэропорта доноситься.А грязь незвисит от освЯщения она зависит от акимата когда он надумает привести дороги в порядок.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 31276
Ибо ночь темна и полна ужасов. Как аким Костаная уличное освещение инспектировал
Отправлено: 25.09.23 - 00:36
Цитата:
Ну ты как вроде сказал что зависит..
родом из Шанхая2022:
А грязь незвисит
А грязь незвисит
Ну ты как вроде сказал что зависит..
-
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