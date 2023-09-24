Отправлено: - 19:23

Наконец то про диммирование услышали. Вообще то стоят уже давно, мои светильники, с диммированием, просто используют их неправильно. Про тёплый и холодный свет вообще ужас. Там нужно смотреть на особенности человеческого зрения, в холодном(белом свете), если грубо сказать при засветке со стороны объект пропадает с точки. Сколько я боролся с этим , но ничего не вышло . Про пешеходные переходы, есть специальные светильники, там как раз уместен холодный(белый свет), при этом он должен быть направленным. Уберите этих подрядчиков они не очень компетентны, возьмите того же Дымовского,хоть кто то грамотный будет.