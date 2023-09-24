НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 658 из 658«1...656657658
Ответить Новый топик
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2900
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.23 - 20:33
#9856
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
С чего Вы взяли, что Вит примитивно одназначен?

Всё так наоборот, увы я так привык, 111 он однозначно против, я тоже, остальные по разному, исключая безусловно Вас. Максафа я не беру в расчёт,это ни к чему , Эл это половина в разную сторону, Виталий изначально был объективно настроен. Большей частью не в мою сторону, но он всегда реагировал , что против войны. а тут он дал понять, он только ЗА
Профайл
таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3564
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.23 - 20:34
#9857
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
женщины в белых платках останавливали войны, видимо белый цвет Вам не к лицу?


Вы сейчас о цвете к лицу/не к лицу или о моих возможностях?

[Исправлено: таноми52, 24.09.2023 - 20:35]
Профайл
таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3564
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.23 - 20:38
#9858
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
остальные по разному, исключая безусловно Вас.


Поточнее, пож-ста, из чего или кого Вы меня исключили?
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2900
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.23 - 20:45
#9859
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Простите не видел Вашего лица, а так бы я сказал своё мнение. Я бы пооткровенчивал и высказал бы Вам своё восхищение, просто увы пока Россия ведёт военные действия на территории Украины, когда будет по другому наверное я буду говорить по другому. Пока я на стороне нападаемого.
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2900
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.23 - 20:49
#9860
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
приведите такой пример

Не помню, свежий пример. Для меня это стандарт какой то
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2900
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.23 - 20:52
#9861
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Вы меня исключили?

Вы уж простите для меня самый опасный противник, между делом вбросить что нибудь.
Максаф это просто межу нами ...
Профайл
таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3564
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.23 - 20:54
#9862
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
saba

Что ж, ответов на мои вопросы у Вас нет!
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2900
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.23 - 21:00
#9863
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я буду счастлив ответить на Ваши вопросы. пока я не услышал
Профайл
таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3564
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.23 - 21:00
#9864
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
saba:
Не помню, свежий пример. Для меня это стандарт какой то[/quot

Нет таких примеров в мировой истории.
Это Вы, вероятно, мифы Кавказа вспомнили, о миротворчестве женщины, когда горячие южные мужчины готовы зарезать друг друга за её внимание...
Но здесь, как говорят в Одессе, "две большие разницы..."
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2900
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.23 - 21:02
#9865
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оказывается мы не можем диалог повторить, простите
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2900
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.23 - 21:05
#9866
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Простите я написал в ответ на Ваш пост достаточно развёрнутый ответ, но прочитал только первые слова.
Профайл
таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3564
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.23 - 21:08
#9867
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Я буду счастлив ответить на Ваши вопросы. пока я не услышал


Что с Вашим зрением?
Повторюсь:1.Вы сейчас о цвете к лицу/не к лицу или о моих возможностях
2.Поточнее, пож-ста, из чего или кого Вы меня исключили?
Профайл
таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3564
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.23 - 21:11
#9868
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Простите я написал в ответ на Ваш пост достаточно развёрнутый ответ, но прочитал только первые слова


Что случилось с постами?Чьи первые слова Вы прочитали?
Если мои, то могу повторить полностью
Профайл
таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3564
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.23 - 21:16
#9869
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Оказывается мы не можем диалог повторить, простите


Что за фигня?
Всё в наших силах!:lol:

Сожалею. Единственное, что я могу Вам сейчас сказать,saba:"Не начинайте со мной войну. Я – ветеран таких битв."
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2900
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.23 - 21:19
#9870
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Я – ветеран таких битв."

Я не против, я сам ветеран, это всегда так я за или Вы против. Я за
Профайл
Страница 658 из 658«1...656657658
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 26
Зарегистрированные пользователи: saba, drakon

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS