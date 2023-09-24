Отправлено: - 21:08

saba:

Я буду счастлив ответить на Ваши вопросы. пока я не услышал

Цитата:Что с Вашим зрением?Повторюсь:1.Вы сейчас о цвете к лицу/не к лицу или2.Поточнее, пож-ста, из чего или кого Вы меня исключили?