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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.23 - 20:33
Цитата:
Всё так наоборот, увы я так привык, 111 он однозначно против, я тоже, остальные по разному, исключая безусловно Вас. Максафа я не беру в расчёт,это ни к чему , Эл это половина в разную сторону, Виталий изначально был объективно настроен. Большей частью не в мою сторону, но он всегда реагировал , что против войны. а тут он дал понять, он только ЗА
таноми52:
С чего Вы взяли, что Вит примитивно одназначен?
С чего Вы взяли, что Вит примитивно одназначен?
Всё так наоборот, увы я так привык, 111 он однозначно против, я тоже, остальные по разному, исключая безусловно Вас. Максафа я не беру в расчёт,это ни к чему , Эл это половина в разную сторону, Виталий изначально был объективно настроен. Большей частью не в мою сторону, но он всегда реагировал , что против войны. а тут он дал понять, он только ЗА
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.23 - 20:34
Цитата:
Вы сейчас о цвете к лицу/не к лицу или о моих возможностях?
[Исправлено: таноми52, 24.09.2023 - 20:35]
saba:
женщины в белых платках останавливали войны, видимо белый цвет Вам не к лицу?
женщины в белых платках останавливали войны, видимо белый цвет Вам не к лицу?
Вы сейчас о цвете к лицу/не к лицу или о моих возможностях?
[Исправлено: таноми52, 24.09.2023 - 20:35]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.23 - 20:38
Цитата:
Поточнее, пож-ста, из чего или кого Вы меня исключили?
saba:
остальные по разному, исключая безусловно Вас.
остальные по разному, исключая безусловно Вас.
Поточнее, пож-ста, из чего или кого Вы меня исключили?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.23 - 20:45
Цитата:
Простите не видел Вашего лица, а так бы я сказал своё мнение. Я бы пооткровенчивал и высказал бы Вам своё восхищение, просто увы пока Россия ведёт военные действия на территории Украины, когда будет по другому наверное я буду говорить по другому. Пока я на стороне нападаемого.
таноми52:
Простите не видел Вашего лица, а так бы я сказал своё мнение. Я бы пооткровенчивал и высказал бы Вам своё восхищение, просто увы пока Россия ведёт военные действия на территории Украины, когда будет по другому наверное я буду говорить по другому. Пока я на стороне нападаемого.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.23 - 20:49
Цитата:
Не помню, свежий пример. Для меня это стандарт какой то
таноми52:
приведите такой пример
приведите такой пример
Не помню, свежий пример. Для меня это стандарт какой то
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.23 - 20:52
Цитата:
Вы уж простите для меня самый опасный противник, между делом вбросить что нибудь.
Максаф это просто межу нами ...
таноми52:
Вы меня исключили?
Вы меня исключили?
Вы уж простите для меня самый опасный противник, между делом вбросить что нибудь.
Максаф это просто межу нами ...
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.23 - 20:54
saba
Что ж, ответов на мои вопросы у Вас нет!
Что ж, ответов на мои вопросы у Вас нет!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.23 - 21:00
Я буду счастлив ответить на Ваши вопросы. пока я не услышал
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.23 - 21:00
saba:
Не помню, свежий пример. Для меня это стандарт какой то[/quot
Нет таких примеров в мировой истории.
Это Вы, вероятно, мифы Кавказа вспомнили, о миротворчестве женщины, когда горячие южные мужчины готовы зарезать друг друга за её внимание...
Но здесь, как говорят в Одессе, "две большие разницы..."
Не помню, свежий пример. Для меня это стандарт какой то[/quot
Нет таких примеров в мировой истории.
Это Вы, вероятно, мифы Кавказа вспомнили, о миротворчестве женщины, когда горячие южные мужчины готовы зарезать друг друга за её внимание...
Но здесь, как говорят в Одессе, "две большие разницы..."
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.23 - 21:02
Оказывается мы не можем диалог повторить, простите
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.23 - 21:05
Простите я написал в ответ на Ваш пост достаточно развёрнутый ответ, но прочитал только первые слова.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.23 - 21:08
Цитата:
Что с Вашим зрением?
Повторюсь:1.Вы сейчас о цвете к лицу/не к лицу или о моих возможностях
2.Поточнее, пож-ста, из чего или кого Вы меня исключили?
saba:
Я буду счастлив ответить на Ваши вопросы. пока я не услышал
Я буду счастлив ответить на Ваши вопросы. пока я не услышал
Что с Вашим зрением?
Повторюсь:1.Вы сейчас о цвете к лицу/не к лицу или о моих возможностях
2.Поточнее, пож-ста, из чего или кого Вы меня исключили?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.23 - 21:11
Цитата:
Что случилось с постами?Чьи первые слова Вы прочитали?
Если мои, то могу повторить полностью
saba:
Простите я написал в ответ на Ваш пост достаточно развёрнутый ответ, но прочитал только первые слова
Простите я написал в ответ на Ваш пост достаточно развёрнутый ответ, но прочитал только первые слова
Что случилось с постами?Чьи первые слова Вы прочитали?
Если мои, то могу повторить полностью
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.23 - 21:16
Цитата:
Что за фигня?
Всё в наших силах!
Сожалею. Единственное, что я могу Вам сейчас сказать,saba:"Не начинайте со мной войну. Я – ветеран таких битв."
saba:
Оказывается мы не можем диалог повторить, простите
Оказывается мы не можем диалог повторить, простите
Что за фигня?
Всё в наших силах!
Сожалею. Единственное, что я могу Вам сейчас сказать,saba:"Не начинайте со мной войну. Я – ветеран таких битв."
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.23 - 21:19
Цитата:
Я не против, я сам ветеран, это всегда так я за или Вы против. Я за
таноми52:
Я – ветеран таких битв."
Я – ветеран таких битв."
Я не против, я сам ветеран, это всегда так я за или Вы против. Я за
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