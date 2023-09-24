Отправлено: - 14:38

Vit:

В Украине свергли законоизбраного президента.

[Исправлено: saba, 24.09.2023 - 14:39]

Цитата:А кто сказал, что его свергли? Насколько я помню президент Янукович бежал из страны и не помышлял даже о том, чтобы восстановить свою власть. Причём бежал он не на Донбасс, где его вряд ли тоже приняли бы. Напомню на майдане до последнего стоял лагерь шахтёров из Донбасса, только перед самым бегством Януковича ,они собрались и ушли. И даже совершенно не протестовали против избиения бойцов "Беркута". И после этого дважды уже прошли выборы в Украине, которые были признаны мировым сообществом, в том числе РФ и РК. Виталий не наводи тень на плетень. Скажи просто Россия права потому что она тебе нравится, потому что ты к ней ближе, чем к Украине. Это будет честнее, чем оправдывать , всё то, что наворотили. По всем независимым подсчётам счёт потерь только российских солдат пошло на сотни тысяч, а если прибавить ещё украинских. Оно того стоило? Я думаю даже Путин сейчас мучительно размышляет над этим вопросом, а пути назад уже нет.