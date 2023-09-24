Vit: В Украине свергли законоизбраного президента.
А кто сказал, что его свергли? Насколько я помню президент Янукович бежал из страны и не помышлял даже о том, чтобы восстановить свою власть. Причём бежал он не на Донбасс, где его вряд ли тоже приняли бы. Напомню на майдане до последнего стоял лагерь шахтёров из Донбасса, только перед самым бегством Януковича ,они собрались и ушли. И даже совершенно не протестовали против избиения бойцов "Беркута". И после этого дважды уже прошли выборы в Украине, которые были признаны мировым сообществом, в том числе РФ и РК. Виталий не наводи тень на плетень. Скажи просто Россия права потому что она тебе нравится, потому что ты к ней ближе, чем к Украине. Это будет честнее, чем оправдывать , всё то, что наворотили. По всем независимым подсчётам счёт потерь только российских солдат пошло на сотни тысяч, а если прибавить ещё украинских. Оно того стоило? Я думаю даже Путин сейчас мучительно размышляет над этим вопросом, а пути назад уже нет.
saba: Когда все стали заложниками психологических проблем одного человека. Когда человек захотел встать в ряды вершителей мира, что само по себе похвально и не осуждается, но выбрал для этого негодные меры - войну.
Вы это серьёзно? Что всё дело в психологии Путина? Насколько по-обывательски поверхностно!
Так я уже говорил, деменция. А если серьёзно по другому не получается, никакими геополитическими интересами, ничем другим. Восстановить против себя бОльшую часть мира, умертвить больше ста тысяч своих военнослужащих ради нескольких регионов Украины, при том , что Россия и так самая большая страна по территории. кроме личных амбиций ничем объяснить это не могу.
Вы наверное удивитесь, сколько примеров в истории, когда большие войны в мире начинались ради удовлетворения личных амбиций правителя, ничем не ограниченного в своей власти. Можно упомянуть Александра Македонского.
Бедная матушка Россия. Не кто её не любит , мигранты приезжают нетолько работать но и насиловать женщин. Наши национал- патриоты тоже собрались воевать с ней . Пора РФ закрывать границы. Уже идёт разговор визы для азиатских стран вводить. Думаю пора. А то многие путают добро от слабости . Как че сразу кричат помогите сахар привезите, пшеницу а то у нас у крутых не выросла .
выложить фото ⚡️Во всех пропагандистских каналах ликование: икона Ушакова, находившаяся в уничтоженном штабе ЧФ, не сгорела.Штаб разнесён.Высшие офицеры уничтожены.Престиж флота ниже плинтуса.Пофиг.Главное - доска цела.Обещают теперь с ней крестный ход.Натуральное Средневековье.Ватное болото
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