НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 657 из 657«1...655656657
Ответить Новый топик
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2369
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.23 - 13:55
#9841
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:lol:
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2888
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.23 - 14:38
#9842
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
В Украине свергли законоизбраного президента.

А кто сказал, что его свергли? Насколько я помню президент Янукович бежал из страны и не помышлял даже о том, чтобы восстановить свою власть. Причём бежал он не на Донбасс, где его вряд ли тоже приняли бы. Напомню на майдане до последнего стоял лагерь шахтёров из Донбасса, только перед самым бегством Януковича ,они собрались и ушли. И даже совершенно не протестовали против избиения бойцов "Беркута". И после этого дважды уже прошли выборы в Украине, которые были признаны мировым сообществом, в том числе РФ и РК. Виталий не наводи тень на плетень. Скажи просто Россия права потому что она тебе нравится, потому что ты к ней ближе, чем к Украине. Это будет честнее, чем оправдывать , всё то, что наворотили. По всем независимым подсчётам счёт потерь только российских солдат пошло на сотни тысяч, а если прибавить ещё украинских. Оно того стоило? Я думаю даже Путин сейчас мучительно размышляет над этим вопросом, а пути назад уже нет.

[Исправлено: saba, 24.09.2023 - 14:39]
Профайл
таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3554
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.23 - 16:19
#9843
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Когда все стали заложниками психологических проблем одного человека. Когда человек захотел встать в ряды вершителей мира, что само по себе похвально и не осуждается, но выбрал для этого негодные меры - войну.


Вы это серьёзно?
Что всё дело в психологии Путина?
Насколько по-обывательски поверхностно!
:-(
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2888
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.23 - 18:07
#9844
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Насколько по-обывательски поверхностно!

Так я уже говорил, деменция. А если серьёзно по другому не получается, никакими геополитическими интересами, ничем другим. Восстановить против себя бОльшую часть мира, умертвить больше ста тысяч своих военнослужащих ради нескольких регионов Украины, при том , что Россия и так самая большая страна по территории. кроме личных амбиций ничем объяснить это не могу.
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2888
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.23 - 18:13
#9845
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы наверное удивитесь, сколько примеров в истории, когда большие войны в мире начинались ради удовлетворения личных амбиций правителя, ничем не ограниченного в своей власти. Можно упомянуть Александра Македонского.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13176
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.23 - 18:20
#9846
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бедная матушка Россия. Не кто её не любит , мигранты приезжают нетолько работать но и насиловать женщин. Наши национал- патриоты тоже собрались воевать с ней . Пора РФ закрывать границы. Уже идёт разговор визы для азиатских стран вводить. Думаю пора. А то многие путают добро от слабости . Как че сразу кричат помогите сахар привезите, пшеницу а то у нас у крутых не выросла .
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2888
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.23 - 18:25
#9847
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Не кто её не любит ,

Виталий я тебя не узнаю. Тебя может подменили?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31236
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.23 - 19:03
#9848
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, Россия нападает и убивает только слабых, или ответит за геноцид русских в Прибалтике?


Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31236
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.23 - 19:07
#9849
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще что то

выложить фото
⚡️Во всех пропагандистских каналах ликование: икона Ушакова, находившаяся в уничтоженном штабе ЧФ, не сгорела.Штаб разнесён.Высшие офицеры уничтожены.Престиж флота ниже плинтуса.Пофиг.Главное - доска цела.Обещают теперь с ней крестный ход.Натуральное Средневековье.Ватное болото
Профайл
Страница 657 из 657«1...655656657
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: saba, 111

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS