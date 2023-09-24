Re: Ибо ночь темна и полна ужасов. Как аким Костаная уличное...

Отправлено: - 18:04

Здравствуйте, уважаемые. А вопрос вот у меня возник, когда эти самые холодного или теплого света, за тысяч 10 максимум начнут устанавливать на пешеходных переходах? Пешеходов вообще не видно, от слова никак! И ничего не делается в этом отношении, кроме как мигалки поставили на объездной в Зтб