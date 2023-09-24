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≡ Ибо ночь темна и полна ужасов. Как аким Костаная уличное освещение инспектировал
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47611
Ибо ночь темна и полна ужасов. Как аким Костаная уличное освещение инспектировал
Отправлено: 24.09.23 - 18:04
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Акима в первую очередь интересовали те улицы, где в этом году ведут капитальный ремонт уличного освещения. Всего их 31, на них из бюджета выделили 2 млрд тенге. Работы выполнены на 65-70%. При этом аким отмечает, что подрядчики все равно отстают от графика.
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Maks2507
§ Maks2507
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
16.03.20
Сообщений:
79
Re: Ибо ночь темна и полна ужасов. Как аким Костаная уличное...
Отправлено: 24.09.23 - 18:04
#1
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Здравствуйте, уважаемые. А вопрос вот у меня возник, когда эти самые холодного или теплого света, за тысяч 10 максимум начнут устанавливать на пешеходных переходах? Пешеходов вообще не видно, от слова никак! И ничего не делается в этом отношении, кроме как мигалки поставили на объездной в Зтб
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3554
Re: Ибо ночь темна и полна ужасов. Как аким Костаная уличное...
Отправлено: 24.09.23 - 19:06
#2
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В Костанае есть и улица ХакимжановА?
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