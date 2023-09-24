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≡ С Елбасы и без него - Медаль и нагрудный знак, связанные с именем Нурсултана Назарбаева, готовятся переименовать
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47611
С Елбасы и без него - Медаль и нагрудный знак, связанные с именем Нурсултана Назарбаева, готовятся переименовать
Отправлено: 24.09.23 - 15:24
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Переименуют медаль "За доблестное обеспечение безопасности Елбасы" и название нагрудного знака "Елбасы қорғаны". Их выдавали сотрудникам службы государственной охраны президента.
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Филипповна
§ Филипповна
(Пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
30
Re: С Елбасы и без него - Медаль и нагрудный знак, связанные с...
Отправлено: 24.09.23 - 15:24
#1
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Михаил Ломоносов: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего» Каждые несколько лет всё переименовывать - получится день сурка.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
359
Re: С Елбасы и без него - Медаль и нагрудный знак, связанные с...
Отправлено: 24.09.23 - 16:20
#2
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Эти пополизы в силу своей тупости не смогли решить одно: всё что касается Елбасы остаётся, кроме как имя Елбасы каждый раз меняется.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31236
Re: С Елбасы и без него - Медаль и нагрудный знак, связанные с...
Отправлено: 24.09.23 - 16:53
#3
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Не совсем понятно, где идет война, у нас или в Украине..
Если у нас нет войны, то получается бессмыслица какая то в духе России или Сев. Кореи..
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3222
Re: С Елбасы и без него - Медаль и нагрудный знак, связанные с...
Отправлено: 24.09.23 - 16:56
#4
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Цитата:
Ильяс:

Ставлю смайлик.
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