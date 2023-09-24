Re: С Елбасы и без него - Медаль и нагрудный знак, связанные с...

Отправлено: - 16:53

Не совсем понятно, где идет война, у нас или в Украине..

Если у нас нет войны, то получается бессмыслица какая то в духе России или Сев. Кореи..