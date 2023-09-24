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С Елбасы и без него - Медаль и нагрудный знак, связанные с именем Нурсултана Назарбаева, готовятся переименовать
С Елбасы и без него - Медаль и нагрудный знак, связанные с именем Нурсултана Назарбаева, готовятся переименовать
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