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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2369
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.23 - 13:55
#9841
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:lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2884
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.23 - 14:38
#9842
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Цитата:
Vit:
В Украине свергли законоизбраного президента.

А кто сказал, что его свергли? Насколько я помню президент Янукович бежал из страны и не помышлял даже о том, чтобы восстановить свою власть. Причём бежал он не на Донбасс, где его вряд ли тоже приняли бы. Напомню на майдане до последнего стоял лагерь шахтёров из Донбасса, только перед самым бегством Януковича ,они собрались и ушли. И даже совершенно не протестовали против избиения бойцов "Беркута". И после этого дважды уже прошли выборы в Украине, которые были признаны мировым сообществом, в том числе РФ и РК. Виталий не наводи тень на плетень. Скажи просто Россия права потому что она тебе нравится, потому что ты к ней ближе, чем к Украине. Это будет честнее, чем оправдывать , всё то, что наворотили. По всем независимым подсчётам счёт потерь только российских солдат пошло на сотни тысяч, а если прибавить ещё украинских. Оно того стоило? Я думаю даже Путин сейчас мучительно размышляет над этим вопросом, а пути назад уже нет.

[Исправлено: saba, 24.09.2023 - 14:39]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3553
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.23 - 16:19
#9843
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Цитата:
saba:
Когда все стали заложниками психологических проблем одного человека. Когда человек захотел встать в ряды вершителей мира, что само по себе похвально и не осуждается, но выбрал для этого негодные меры - войну.


Вы это серьёзно?
Что всё дело в психологии Путина?
Насколько по-обывательски поверхностно!
:-(
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