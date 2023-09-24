Re: Сезонная охота к перемене мест. Массовый лет тли начался в...

Отправлено: - 14:48

Если бы у тлей была религия, то каждая из них смогла бы утверждать, что родила от святого духа.



«Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа не простится человекам; если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; если же кто скажет на Духа Святаго, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем». (Мф.12:31–32). Под хулой на Духа Святого Богочеловек Иисус Христос подразумевал отрицание, оскорбление Своего Божества, а хулой на Сына Человеческого – оскорбление Своего человечества. Иисус сказал это после обвинения фарисеев в том, что Он силой князя бесовского изгоняет бесов. Хула на Духа Святого – это отвержение человеком очевидного действия Божественной благодати.