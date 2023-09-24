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≡ Сезонная охота к перемене мест. Массовый лет тли начался в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47610
Сезонная охота к перемене мест. Массовый лет тли начался в Костанайской области
Отправлено: 24.09.23 - 14:48
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Тли постоянно питаются, уничтожая то, что мы выращиваем, захватывают новые территории и могут появиться на нашем участке в любой момент. И главное - «минируют» наши сады кладками яиц. Как бороться с этой напастью?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
514
Re: Сезонная охота к перемене мест. Массовый лет тли начался в...
Отправлено: 24.09.23 - 14:48
#1
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Если бы у тлей была религия, то каждая из них смогла бы утверждать, что родила от святого духа.

«Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа не простится человекам; если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; если же кто скажет на Духа Святаго, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем». (Мф.12:31–32). Под хулой на Духа Святого Богочеловек Иисус Христос подразумевал отрицание, оскорбление Своего Божества, а хулой на Сына Человеческого – оскорбление Своего человечества. Иисус сказал это после обвинения фарисеев в том, что Он силой князя бесовского изгоняет бесов. Хула на Духа Святого – это отвержение человеком очевидного действия Божественной благодати.
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