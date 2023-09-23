Vit: В 5 российских регионах учат украинский язык.
Ух ты!!! А кто кроме России признал их российскими, ну да конечно КНДР, но даже новые друзья африканцы с признанием не спешат. Что то не помню, кажется даже батька Лукашенко официально воздержался от признания. Только здесь на форуме многие уже приняли под козырёк. Это Россия и не обсуждается. А напомнит мне кто нибудь, когда в 21 веке кто нибудь кроме РФ прихватывал себе чужие земли. Я навскидку не вспомню
Щас погодите, все признают. Как только война закончится, Франция с Россией будут опять в засос целоватся. Россия щедрая душа всем прощает плевки в свою сторону. Опять начнёт газ за копейки Германии продавать, их экономику подымать. С такой Россией я тоже скоро стану русофобом)
Виталий вот ты думающий человек объясни пожалуйста. Почему про Карабах Путин сказал, что это их территория и Азербайджан вправе там устанавливать порядок. А вот Украине нельзя, про Чечню уже не будем упоминать, но тут то. Карабах тоже хотел быть независимым и отделиться от Азербайджана и по возможности вернуться в "родную гавань", то есть в Армению. Вот почему Карабаху нельзя, а Донбассу с Крымом очень даже льзя? А там история арменизации гораздо древнее Крыма.
Да я тоже не политик. В данном случае мне просто не буду говорить жаль, иначе все на меня набросятся, но чувство близко к этому и российский народ , да и всё государство в целом. Когда все стали заложниками психологических проблем одного человека. Когда человек захотел встать в ряды вершителей мира, что само по себе похвально и не осуждается, но выбрал для этого негодные меры - войну. А когда у тебя в руках весь пропагандистский аппарат государства то можно оправдать всё, в том числе и войну. И тогда чудесным образом окажется, что не ты напал на другую страну, а защищаешь Родину, правда на чужой территории, но кого это волнует. Просто объявим , что это наши территории. И тогда у сотен тысяч погибших за непонятно какую, но безусловно великую цель появится оправдание перед собой. Не за что нибудь погибли, мы Родину защищали.
Вот смотри парадокс какой. В Украине свергли законоизбраного президента. Донбасс не поддержал этот переворот. Получается в Казахстане все кто против Донбаса, автоматически за переворот и свержение нашего президента Токаева?
И ещё. На счёт украинского языка. Когда Украину раздербанят, запад уйдёт в Польшу, Венгрию. А восток к России. 100% что украинский будут учить на востоке а на западе его полностью запретят в пользу польского.
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