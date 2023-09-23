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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2883
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 16:21
#9826
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Цитата:
Vit:
В 5 российских регионах учат украинский язык.

Ух ты!!! А кто кроме России признал их российскими, ну да конечно КНДР, но даже новые друзья африканцы с признанием не спешат. Что то не помню, кажется даже батька Лукашенко официально воздержался от признания. Только здесь на форуме многие уже приняли под козырёк. Это Россия и не обсуждается. А напомнит мне кто нибудь, когда в 21 веке кто нибудь кроме РФ прихватывал себе чужие земли. Я навскидку не вспомню
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2368
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 17:50
#9827
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Цитата:
111:
Да или нет?

Ну ты то знаешь язык своего врага, да или нет?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13175
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 18:58
#9828
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Цитата:
saba:
Щас погодите, все признают. Как только война закончится, Франция с Россией будут опять в засос целоватся. Россия щедрая душа всем прощает плевки в свою сторону. Опять начнёт газ за копейки Германии продавать, их экономику подымать. С такой Россией я тоже скоро стану русофобом)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2883
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 19:09
#9829
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Цитата:
Vit:
Россия щедрая душа

Виталий вот ты думающий человек объясни пожалуйста. Почему про Карабах Путин сказал, что это их территория и Азербайджан вправе там устанавливать порядок. А вот Украине нельзя, про Чечню уже не будем упоминать, но тут то. Карабах тоже хотел быть независимым и отделиться от Азербайджана и по возможности вернуться в "родную гавань", то есть в Армению. Вот почему Карабаху нельзя, а Донбассу с Крымом очень даже льзя? А там история арменизации гораздо древнее Крыма.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9536
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 19:22
#9830
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Цитата:
111:
В России учат в школах украинский язык?

Зачем?Пусть в Украине учат русский он им больше пригодиться

[Исправлено: Добринцофф, 23.09.2023 - 19:27]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3551
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 21:00
#9831
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Интервью Я.Кедми.
Вопросы об Украине, Польше, Беларуси. Эмиграция евреев.



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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13175
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 21:32
#9832
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Цитата:
saba:
Саба я незнаю. Я не политик. Я любитель. И мне как и обычному человеку тоже не нравится война.
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2368
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.23 - 00:10
#9833
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Кстати Задорнов был прав про американсов. Они даже в математики уникальны, когда во всё мире миллиард, то у америкосов на 1000 вперёд - у них уже биллион. :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14021
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.23 - 02:48
#9834
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Цитата:
Эл-починно:
Кстати Задорнов был прав про американсов

задоронов был прав и все почему-то все ровно едут в сша а не в россию))
ой кстати вы када из штутгарта в россию дернете?
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2368
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.23 - 03:00
#9835
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Цитата:
abaika95:
ой кстати вы када из штутгарта в россию дернете?

Я пожалуй тут и останусь, может на Канары к пенсии и перееду. Там климат и люди хорошие. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19471
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.23 - 04:44
#9836
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Цитата:
abaika95:
ой кстати вы када из штутгарта в россию дернете?

А вы в Украину на ПМЖ когда планируете? А, это другое, ну тогда ладно....
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2883
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.23 - 09:50
#9837
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Цитата:
Vit:
Я не политик.

Да я тоже не политик. В данном случае мне просто не буду говорить жаль, иначе все на меня набросятся, но чувство близко к этому и российский народ , да и всё государство в целом. Когда все стали заложниками психологических проблем одного человека. Когда человек захотел встать в ряды вершителей мира, что само по себе похвально и не осуждается, но выбрал для этого негодные меры - войну. А когда у тебя в руках весь пропагандистский аппарат государства то можно оправдать всё, в том числе и войну. И тогда чудесным образом окажется, что не ты напал на другую страну, а защищаешь Родину, правда на чужой территории, но кого это волнует. Просто объявим , что это наши территории. И тогда у сотен тысяч погибших за непонятно какую, но безусловно великую цель появится оправдание перед собой. Не за что нибудь погибли, мы Родину защищали.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13175
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.23 - 13:06
#9838
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Цитата:
saba:
Вот смотри парадокс какой. В Украине свергли законоизбраного президента. Донбасс не поддержал этот переворот. Получается в Казахстане все кто против Донбаса, автоматически за переворот и свержение нашего президента Токаева?
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2368
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.23 - 13:12
#9839
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Кстати интересное двуличие запада. В Габоне значит переворот не правильный, а в/на Украине правильный. Замечательно!

[Исправлено: Эл-починно, 24.09.2023 - 13:13]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13175
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.23 - 13:18
#9840
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Цитата:
saba:
И ещё. На счёт украинского языка. Когда Украину раздербанят, запад уйдёт в Польшу, Венгрию. А восток к России. 100% что украинский будут учить на востоке а на западе его полностью запретят в пользу польского.

[Исправлено: Vit, 24.09.2023 - 12:20]
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