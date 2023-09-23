Отправлено: - 09:50

Vit:

Я не политик.

Цитата:Да я тоже не политик. В данном случае мне просто не буду говорить жаль, иначе все на меня набросятся, но чувство близко к этому и российский народ , да и всё государство в целом. Когда все стали заложниками психологических проблем одного человека. Когда человек захотел встать в ряды вершителей мира, что само по себе похвально и не осуждается, но выбрал для этого негодные меры - войну. А когда у тебя в руках весь пропагандистский аппарат государства то можно оправдать всё, в том числе и войну. И тогда чудесным образом окажется, что не ты напал на другую страну, а защищаешь Родину, правда на чужой территории, но кого это волнует. Просто объявим , что это наши территории. И тогда у сотен тысяч погибших за непонятно какую, но безусловно великую цель появится оправдание перед собой. Не за что нибудь погибли, мы Родину защищали.