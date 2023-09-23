Отправлено: - 20:47

Мошенники по телефону рассказали пенсионерке, что ее деньги хранятся на ненадежном счете. Они предложили ей съездить в банк, снять все деньги и положить их на указанный ими счет. При этом неизвестные предупредили женщину, чтобы она не разговаривала с сотрудниками банка и полицейскими.