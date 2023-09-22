Дурака нужно напугать, и все ошибки он совершит сам
Отправлено: 22.09.23 - 10:01
Фейковое видео о перестрелке между российскими и казахстанскими пограничниками наделало шума по всей стране. На пятую точку присела большая часть жителей приграничных регионов, некоторые начали праздновать. Что породило сие брожение говен в головах? Читать новость
Хожу в библиотеку им. Толстого, на каждой 4 книге оттиск" подарено фондом Сороса". Почему на вывеске нет надписи иноагент или на худой конец соросёнок? Наверное в закладках книг или между строк записана тайная информация, как уничтожить мир!!!
Казахстан опубликовал свой "список иноагентов". В опубликованном реестре лиц, получающих деньги из-за рубежа, значатся не только журналисты и правозащитники, но и представительства международных фондов и транснациональных компаний.
Комитет государственных доходов министерства финансов Казахстана во второй половине дня 20 сентября опубликовал "реестр лиц, получающих деньги или имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев и лиц без гражданства", составленный по итогам первого полугодия 2023 года. В него вошли 240 физических и юридических лиц. Помимо известных в Казахстане правозащитных организаций, отечественных экологических и общественных фондов, юридических бюро, популярных в стране изданий и отдельных журналистов. В реестре значатся и представительства международных фондов и крупных зарубежных компаний. Ради доверия граждан В реестр попали, например, Казахстанское международное бюро по правам человека, Международный фонд защиты свободы слова "Адил соз", Федерация профсоюзов Казахстана, российский "Газпромбанк", компании из Японии Mitsubishi и Mitsui, венгерская Gedeon Richter, американская Baker McKenzie, Норвежский Хельсинский комитет, Internews Network и Freedom House. Присутствуют в казахстанском списке "иноагентов" и юридические лица, связанные с Германией: объединение немцев Казахстана Wiedergeburt, компании Weidmüller, OSRAM, Wörwag Pharma и Stihl, фонды имени Фридриха Эберта и Розы Люксембург.
Министерство финансов Казахстана, которому подчиняется комитет государственных доходов, поспешило объяснить необходимость публикации "реестра лиц, получающих деньги и имущество из-за рубежа". Из распространённого утром 21 сентября сообщения следует, что список опубликован в соответствии с введенными 23 марта 2023 года поправками в "правила ведения базы данных о лицах, получивших и расходовавших деньги или иное имущество, полученные от иностранных государств, международных и иностранных организаций". Для информации: эти правила были приняты на основании приказа министра финансов в феврале 2018 года, когда во главе Казахстана еще стоял Нурсултан Назарбаев. "Данная поправка в целом направлена на повышение уровня доверия граждан - как к государству, так и неправительственным организациям", - подчеркнули в министерстве финансов. Но, судя по реакции СМИ и социальных сетей на публикацию реестра, пояснений министерства финансов оказалось явно недостаточно. Ведь на главные вопросы - "по каким критериям составлялся список?" и "какую цель преследует публикация реестра?" - ответы так и не даны.Мы действительно получаем финансирование из Германии. Но у нашего фонда абсолютно прозрачная отчетность на сайте с 2017 года. Все доходы и расходы видны до последнего тенге. Непонятно только, по каким критериям определили, кто входит в список, а кто нет, и для чего понадобилась его публиковать? В России все ясно - тебе присвоен статус, и ты должен во всех своих публикациях вешать на себя ярлык. У нас вроде как ситуация другая. Никто не заставляет объявлять себя "иноагентом", - заметил в беседе с DW руководитель объединения немцев Казахстана Wiedergeburt, депутат парламента Альберт Рау.
текст написан чтобы что? у ильяса раз за разом обнаруживается полное отсутствие стратегического или тактического мышления что писать и в какой момент точнее оно либо отсутствует напрочь либо наоборот оно слишком есть потому что выдавать такие тексты раз за разом "работая" на вражескую по сути российскую пропаганду может либо враг либо дурак. либо ильяс казахский Пелевин и выдает мегапостмодернизм который хрен просчитаешь но наврядле
Цитата:
ЗАПРЕЩЕНО - переименовывать города и улицы построенные империей в своих колониях. И конечно заткнуть всяких блогеров, депутатов и всякую псевдо патриотическую шушару, которые пытаются шипеть против колонизаторов. Ну не будьте дебилами, не повторяйте чужих ошибок (список ошибок озвучивали по российским телеканалам в течении 15 лет) Что хочу донести до читателя: если вы живёте в стране, которая является сырьевым придатком - сырьевой колонии высокоразвитых стран, то надо сидеть тихо, сопеть в две дырочки и не высовываться. Объясню ещё проще - на севере «медведь – шатун», в которого тыкали палкой, думая что в клетке где он
всем давно класть с высокой колокольни на эту псевдоимперию и ее недоимперские замашки
старый полудохлый медведь попытался проучить кабана в итоге старому оторвали руку и нос зажали что тот не знает теперь как лицо сохранить так что теперь он обижается что его по всем фронтам шпыняют? нет быть пушечным мясом который побежит клевать этого медведя не надо конечно но и переоценивать его значимость тоже уже не надо видели мы на полях харьковщины и киевщины чего он стоит
родом из Шанхая2022: Казахстан опубликовал свой "список иноагентов". В опубликованном реестре лиц, получающих деньги из-за рубежа, значатся не только журналисты и правозащитники, но и представительства международных фондов и транснациональных компаний.
истерика в сети все иноагенты срочно стали оправдываться даже давний друг нг диана окремова попавшая в этот список высказывалась зачемто
по мне все просто либо ты агент своего государства либо ты агент другого государства не работаешь на страну значит получая иностранные финансы ты работаешь против страны
abaika95: у ильяса раз за разом обнаруживается полное отсутствие стратегического или тактического мышления что писать и в какой момент точнее оно либо отсутствует напрочь либо наоборот оно слишком есть потому что выдавать такие тексты раз за разом "работая" на вражескую по сути российскую пропаганду может либо враг либо дурак...
Не в обиду будет сказано, может два в одном: враг—дурак или три в одном: враг—дурак—пугало. В любом случае, как говорится в поговорке, хрен не слаще редьки .
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