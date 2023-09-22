Отправлено: - 09:11

КГСПС:

И их естественная среда обитания дома рядом с хозяином,а не помойки, куда их выпускают.

Цитата:А кто их выпускает? ходят мнимые сердобольные любители животных как цыгане по организациям и клянчат деньги на пропитание животных ...которых после стерилизации должны выпускать на волю. Избивают в этих приютах..какой там контроль? приюты превратили в концлагеря