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≡ Переполненные приюты и суд с подрядчиком - О ситуации с ОСВВ и чипировании домашних кошек и собак рассказали на брифинге в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47607
Переполненные приюты и суд с подрядчиком - О ситуации с ОСВВ и чипировании домашних кошек и собак рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 22.09.23 - 15:39
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С начала 2023 года 1300 собак в Костанае, Рудном, Тобыле и Лисаковске полностью прошли программу ОСВВ. Об этом на брифинге в РСК сообщил руководитель управления ветеринарии Костанайской области Акат ШЕКТЫБАЕВ.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6329
Re: Переполненные приюты и суд с подрядчиком - О ситуации с ОСВВ...
Отправлено: 22.09.23 - 15:39
#1
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Если бы регулярно стерилизовали всех бродяг, по логике никто бы и не плодился
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1812
Re: Переполненные приюты и суд с подрядчиком - О ситуации с ОСВВ...
Отправлено: 22.09.23 - 17:07
#2
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Собаки и кошки домашние животные. И их естественная среда обитания дома рядом с хозяином,а не помойки, куда их выпускают.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1438
Re: Переполненные приюты и суд с подрядчиком - О ситуации с ОСВВ...
Отправлено: 24.09.23 - 09:11
#3
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Цитата:
КГСПС:
И их естественная среда обитания дома рядом с хозяином,а не помойки, куда их выпускают.


А кто их выпускает? ходят мнимые сердобольные любители животных как цыгане по организациям и клянчат деньги на пропитание животных ...которых после стерилизации должны выпускать на волю. Избивают в этих приютах..какой там контроль? приюты превратили в концлагеря
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