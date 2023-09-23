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≡ Сенатор от Костанайской области Гауез Нурмухамбетов стал новым акимом СКО
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47607
Сенатор от Костанайской области Гауез Нурмухамбетов стал новым акимом СКО
Отправлено: 23.09.23 - 15:50
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На рассмотрение депутатам маслихата Северо-Казахстанской области были представлены две кандидатуры – заместитель акима СКО Сатжан Аблалиев и Гауез Нурмухамбетов. Из 174 депутатов за Нурмухамбетова свой голос отдали 118 депутатов.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
358
Re: Сенатор от Костанайской области Гауез Нурмухамбетов стал...
Отправлено: 23.09.23 - 15:50
#1
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Песец котёнку
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
502
Re: Сенатор от Костанайской области Гауез Нурмухамбетов стал...
Отправлено: 23.09.23 - 17:51
#2
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тусуют старые кадры туда сюда, а толку никакого. Потому что кадры совсем не те
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1133
Re: Сенатор от Костанайской области Гауез Нурмухамбетов стал...
Отправлено: 23.09.23 - 21:31
#3
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я то думал, он земляк. но нет, карьера.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1438
Re: Сенатор от Костанайской области Гауез Нурмухамбетов стал...
Отправлено: 24.09.23 - 09:04
#4
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Цитата:
Ильяс:
Песец котёнку

Ты за себя переживай а не за других...

Цитата:
electro:
я то думал, он земляк. но нет, карьера.


Гауез Нурмухамбетов начинал с сохи...был простым механизатором.
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