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Полицейские отговорили пенсионерку из Рудного переводить 3,5 млн тенге мошенникам
Полицейские отговорили пенсионерку из Рудного переводить 3,5 млн тенге мошенникам
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