Re: Дурака нужно напугать, и все ошибки он совершит сам

Отправлено: - 00:12

Министерство финансов Казахстана, которому подчиняется комитет государственных доходов, поспешило объяснить необходимость публикации "реестра лиц, получающих деньги и имущество из-за рубежа". Из распространённого утром 21 сентября сообщения следует, что список опубликован в соответствии с введенными 23 марта 2023 года поправками в "правила ведения базы данных о лицах, получивших и расходовавших деньги или иное имущество, полученные от иностранных государств, международных и иностранных организаций". Для информации: эти правила были приняты на основании приказа министра финансов в феврале 2018 года, когда во главе Казахстана еще стоял Нурсултан Назарбаев. "Данная поправка в целом направлена на повышение уровня доверия граждан - как к государству, так и неправительственным организациям", - подчеркнули в министерстве финансов. Но, судя по реакции СМИ и социальных сетей на публикацию реестра, пояснений министерства финансов оказалось явно недостаточно. Ведь на главные вопросы - "по каким критериям составлялся список?" и "какую цель преследует публикация реестра?" - ответы так и не даны.Мы действительно получаем финансирование из Германии. Но у нашего фонда абсолютно прозрачная отчетность на сайте с 2017 года. Все доходы и расходы видны до последнего тенге. Непонятно только, по каким критериям определили, кто входит в список, а кто нет, и для чего понадобилась его публиковать? В России все ясно - тебе присвоен статус, и ты должен во всех своих публикациях вешать на себя ярлык. У нас вроде как ситуация другая. Никто не заставляет объявлять себя "иноагентом", - заметил в беседе с DW руководитель объединения немцев Казахстана Wiedergeburt, депутат парламента Альберт Рау.