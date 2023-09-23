Давно замечено - получение властных полномочий, пусть даже небольших, срывает с катушек людей с невысоким интеллектом. Их неудержимо тянет качать права и получать от этого ни с чем не сравнимый кайф. Таких людей нельзя допускать во власть. Читать новость
Во втором рассказе видим полицейское преступление, когда силами полиции без суда и следствия запугали какую то женщину и она начала отдавать какие то деньги.. Скорее всего полиция применила пытки.. Но рассказ наверняка хороший..
Заметки от этого автора становятся не актуальными, пресными и заезжеными на уровне подъездных старушек на лавочке. Нынче, тик-токовские одноминутные видосики куда интереснее, надо перестраиваться и заходить на современный формат. Привлекайте молодых, амбициозных, их не реализованных слишком много.
ну те кто хватает за руки бабушек, пытается надеть на них наручки, тем более в данной ситуации это люди не получившие вообще никакого воспитания, и образование думаю купленное, да и в стенах дома, возможно росли как бурьян, а именно в стенах дома всё человеческое закладывается! Далее, если конечно в нашем мвд есть порядочные люди то они должны провести внутреннее расследование, предать максимальной огласке, и увольнению из органов таких граждан. Иначе дальше капец нашему обществу! Катимся в такую пропасть что уже НИКОГДА не ВЫБЕРЕМСЯ! Ну и с манией величия людей в погонах нужно что то делать и немедленно! Ещё раз хочу всем ВАМ погононосящие напомнить ВЫ СЛУГИ НАРОДА! ЭТО МЫ ВАМ ПЛАТИМ ЗАРПЛАТУ, остынте дабы не напороть ещё больше глупостей! Вы куда бы не обращались, сто, любая мастерская, это прото какоето невыносимое ХАМСТВО! Я предлагаю всем владельцам выкладывать видео с их поведением, если нехотят владельцы этого делать, то есть и работяги, снимайте их и не бойтесь, они должны вас боятся! И вести себя прилично и УВАЖИТЕЛЬНО!!! А со средневековыми байскими замашками пусть туда и отправляются! Нужно создать инициативную группу, снимать всё хамство и беспредел людей в погонах, и отправлять на сайт призидента, надеюсь им объяснят быстро что такое хорошо что такое плохо!
И вот про я вас услышал что нам дает инет: Публицист и блогер Галина Иванкина саркастично определила подобные фразы как «говорок недоменеджеров полусреднего звена, милых выпускниц Международных Академий Маркетинга (бывш. кулинарно-слесарный техникум в поселке городского типа Лесная Пердь)». По сути, «я вас услышал» – это аналог англоязычного got it (уловил, понял), поясняет журналист, филолог, автор и ведущая программ о русском языке Марина Королева. Но в англоязычной культуре это необходимая базовая часть и деловой, и повседневной коммуникации. А в русскоязычной модели то же самое воспринимается как уклонение от прямой реакции, вежливый отказ или банальное незнание, как ответить.
а ещё сеанс хиромантии, составление персональной натальной карты и выбор печеньки с предсказанием. и вот в совокупности все эти методы "диагностики" будущего поведения кандидата дадут...результат аналогичный броску двадцатигранной кости с случайным присвоением каждому числу на ней степени опасности впадения испытуемого в манию величия в будущем. Ведь говорил я ему тогда за завтраком: «Вы, профессор, воля ваша, что-то нескладное придумали! Над вами потешаться будут». (с).
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