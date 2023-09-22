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Дурака нужно напугать, и все ошибки он совершит сам
Дурака нужно напугать, и все ошибки он совершит сам
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47607
Дурака нужно напугать, и все ошибки он совершит сам
Отправлено: 22.09.23 - 10:01
Фейковое видео о перестрелке между российскими и казахстанскими пограничниками наделало шума по всей стране. На пятую точку присела большая часть жителей приграничных регионов, некоторые начали праздновать. Что породило сие брожение говен в головах?
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s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2882
Дурака нужно напугать, и все ошибки он совершит сам
Отправлено: 23.09.23 - 11:45
Цитата:
Хожу в библиотеку им. Толстого, на каждой 4 книге оттиск" подарено фондом Сороса". Почему на вывеске нет надписи иноагент или на худой конец соросёнок? Наверное в закладках книг или между строк записана тайная информация, как уничтожить мир!!!
Skeptic:
крайне необходимого закона об иноагентах
крайне необходимого закона об иноагентах
Хожу в библиотеку им. Толстого, на каждой 4 книге оттиск" подарено фондом Сороса". Почему на вывеске нет надписи иноагент или на худой конец соросёнок? Наверное в закладках книг или между строк записана тайная информация, как уничтожить мир!!!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1133
Re: Дурака нужно напугать, и все ошибки он совершит сам
Отправлено: 23.09.23 - 16:43
похоже, дурак не на испугался.
Не отметился...
ну и пусть посасывает...
Не отметился...
ну и пусть посасывает...
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 513
Re: Дурака нужно напугать, и все ошибки он совершит сам
Отправлено: 24.09.23 - 00:08
Казахстан опубликовал свой "список иноагентов". В опубликованном реестре лиц, получающих деньги из-за рубежа, значатся не только журналисты и правозащитники, но и представительства международных фондов и транснациональных компаний.
Комитет государственных доходов министерства финансов Казахстана во второй половине дня 20 сентября опубликовал "реестр лиц, получающих деньги или имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев и лиц без гражданства", составленный по итогам первого полугодия 2023 года. В него вошли 240 физических и юридических лиц. Помимо известных в Казахстане правозащитных организаций, отечественных экологических и общественных фондов, юридических бюро, популярных в стране изданий и отдельных журналистов. В реестре значатся и представительства международных фондов и крупных зарубежных компаний. Ради доверия граждан В реестр попали, например, Казахстанское международное бюро по правам человека, Международный фонд защиты свободы слова "Адил соз", Федерация профсоюзов Казахстана, российский "Газпромбанк", компании из Японии Mitsubishi и Mitsui, венгерская Gedeon Richter, американская Baker McKenzie, Норвежский Хельсинский комитет, Internews Network и Freedom House. Присутствуют в казахстанском списке "иноагентов" и юридические лица, связанные с Германией: объединение немцев Казахстана Wiedergeburt, компании Weidmüller, OSRAM, Wörwag Pharma и Stihl, фонды имени Фридриха Эберта и Розы Люксембург.
Комитет государственных доходов министерства финансов Казахстана во второй половине дня 20 сентября опубликовал "реестр лиц, получающих деньги или имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев и лиц без гражданства", составленный по итогам первого полугодия 2023 года. В него вошли 240 физических и юридических лиц. Помимо известных в Казахстане правозащитных организаций, отечественных экологических и общественных фондов, юридических бюро, популярных в стране изданий и отдельных журналистов. В реестре значатся и представительства международных фондов и крупных зарубежных компаний. Ради доверия граждан В реестр попали, например, Казахстанское международное бюро по правам человека, Международный фонд защиты свободы слова "Адил соз", Федерация профсоюзов Казахстана, российский "Газпромбанк", компании из Японии Mitsubishi и Mitsui, венгерская Gedeon Richter, американская Baker McKenzie, Норвежский Хельсинский комитет, Internews Network и Freedom House. Присутствуют в казахстанском списке "иноагентов" и юридические лица, связанные с Германией: объединение немцев Казахстана Wiedergeburt, компании Weidmüller, OSRAM, Wörwag Pharma и Stihl, фонды имени Фридриха Эберта и Розы Люксембург.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 513
Re: Дурака нужно напугать, и все ошибки он совершит сам
Отправлено: 24.09.23 - 00:12
Министерство финансов Казахстана, которому подчиняется комитет государственных доходов, поспешило объяснить необходимость публикации "реестра лиц, получающих деньги и имущество из-за рубежа". Из распространённого утром 21 сентября сообщения следует, что список опубликован в соответствии с введенными 23 марта 2023 года поправками в "правила ведения базы данных о лицах, получивших и расходовавших деньги или иное имущество, полученные от иностранных государств, международных и иностранных организаций". Для информации: эти правила были приняты на основании приказа министра финансов в феврале 2018 года, когда во главе Казахстана еще стоял Нурсултан Назарбаев. "Данная поправка в целом направлена на повышение уровня доверия граждан - как к государству, так и неправительственным организациям", - подчеркнули в министерстве финансов. Но, судя по реакции СМИ и социальных сетей на публикацию реестра, пояснений министерства финансов оказалось явно недостаточно. Ведь на главные вопросы - "по каким критериям составлялся список?" и "какую цель преследует публикация реестра?" - ответы так и не даны.Мы действительно получаем финансирование из Германии. Но у нашего фонда абсолютно прозрачная отчетность на сайте с 2017 года. Все доходы и расходы видны до последнего тенге. Непонятно только, по каким критериям определили, кто входит в список, а кто нет, и для чего понадобилась его публиковать? В России все ясно - тебе присвоен статус, и ты должен во всех своих публикациях вешать на себя ярлык. У нас вроде как ситуация другая. Никто не заставляет объявлять себя "иноагентом", - заметил в беседе с DW руководитель объединения немцев Казахстана Wiedergeburt, депутат парламента Альберт Рау.
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