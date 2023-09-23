Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Надо оставаться человеком

Отправлено: - 21:33

ну те кто хватает за руки бабушек, пытается надеть на них наручки, тем более в данной ситуации это люди не получившие вообще никакого воспитания, и образование думаю купленное, да и в стенах дома, возможно росли как бурьян, а именно в стенах дома всё человеческое закладывается! Далее, если конечно в нашем мвд есть порядочные люди то они должны провести внутреннее расследование, предать максимальной огласке, и увольнению из органов таких граждан. Иначе дальше капец нашему обществу! Катимся в такую пропасть что уже НИКОГДА не ВЫБЕРЕМСЯ! Ну и с манией величия людей в погонах нужно что то делать и немедленно! Ещё раз хочу всем ВАМ погононосящие напомнить ВЫ СЛУГИ НАРОДА! ЭТО МЫ ВАМ ПЛАТИМ ЗАРПЛАТУ, остынте дабы не напороть ещё больше глупостей! Вы куда бы не обращались, сто, любая мастерская, это прото какоето невыносимое ХАМСТВО! Я предлагаю всем владельцам выкладывать видео с их поведением, если нехотят владельцы этого делать, то есть и работяги, снимайте их и не бойтесь, они должны вас боятся! И вести себя прилично и УВАЖИТЕЛЬНО!!! А со средневековыми байскими замашками пусть туда и отправляются! Нужно создать инициативную группу, снимать всё хамство и беспредел людей в погонах, и отправлять на сайт призидента, надеюсь им объяснят быстро что такое хорошо что такое плохо!