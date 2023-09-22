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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
Страница 81 из 81«1...798081
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31230
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.09.23 - 22:45
#1201
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Вот так вот тут..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31230
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.09.23 - 22:48
#1202
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Девушка и жигиты


Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31230
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.09.23 - 22:50
#1203
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Чистые казахи отжигают..


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31230
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 23.09.23 - 22:39
#1204
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Эх, жизнь хороша..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31230
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 23.09.23 - 22:43
#1205
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Тяжелый год, набираем муку, Костанай..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31230
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 23.09.23 - 22:44
#1206
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Вот так вот стоит мука..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31230
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 23.09.23 - 22:45
#1207
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И конечно же патриотически набираем наше масло

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31230
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 23.09.23 - 22:47
#1208
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Хм..
Идем дальше.
Выгружаемся..
Набираем вот это..



Ну не патриотично и чьерт с ним..
Маслу то какая разница..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31230
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 23.09.23 - 22:48
#1209
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Вот так вот набрали..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31230
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 23.09.23 - 22:53
#1210
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Стоимость сахара.
Эквивалент стоимости доллара..



Пожалуй нет.
Теперь это уже ошибка.
Жадность наших чиновников не просчитать..
Ни сахаром, ни бекмаком, ничем другим..
Безумие жадности не просчитывается..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2365
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 23.09.23 - 23:02
#1211
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Цитата:
111:
Стоимость сахара.

О новая торговая сеть Астюкян появилась. :lol:
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Страница 81 из 81«1...798081
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