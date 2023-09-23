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≡ Полицейские отговорили пенсионерку из Рудного переводить 3,5 млн тенге мошенникам
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47607
Полицейские отговорили пенсионерку из Рудного переводить 3,5 млн тенге мошенникам
Отправлено: 23.09.23 - 20:47
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Мошенники по телефону рассказали пенсионерке, что ее деньги хранятся на ненадежном счете. Они предложили ей съездить в банк, снять все деньги и положить их на указанный ими счет. При этом неизвестные предупредили женщину, чтобы она не разговаривала с сотрудниками банка и полицейскими.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1036
Re: Полицейские отговорили пенсионерку из Рудного переводить 3,5...
Отправлено: 23.09.23 - 20:47
#1
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"...ехать не определенный адрес..."
...
Ехать НА определённый адрес.
Профайл
Г
* Георгий ГОВОРОВ
(Журналисты)
Регистрация:
01.03.19
Сообщений:
112
Re: Полицейские отговорили пенсионерку из Рудного переводить 3,5...
Отправлено: 23.09.23 - 20:53
#2
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Цитата:
Skeptic:
Ехать НА

Исправили, спасибо.
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1129
Re: Полицейские отговорили пенсионерку из Рудного переводить 3,5...
Отправлено: 23.09.23 - 21:00
#3
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Говоров
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