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≡ 7 лет колонии за пропаганду терроризма и разжигание религиозной розни дали жителю Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47607
7 лет колонии за пропаганду терроризма и разжигание религиозной розни дали жителю Костаная
Отправлено: 23.09.23 - 18:56
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- Осужденный публиковал в социальных сетях видеоролики религиозно-экстремистского характера, сцены терактов и казней заложников, а также символику международных террористических организаций, - указано в сообщении.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6328
Re: 7 лет колонии за пропаганду терроризма и разжигание...
Отправлено: 23.09.23 - 18:56
#1
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Я бы вообще запретил религию, особенно молодежи бородатых, в коротких штанишках, окутанных в хиджабы, не желающих быть современными. Раньше этим увлекались старики, считаю это средневековые методы давления и управления неграмотной массой.
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Филипповна
§ Филипповна
(Пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
29
Re: 7 лет колонии за пропаганду терроризма и разжигание...
Отправлено: 23.09.23 - 19:51
#2
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Мало дали. Сколько он зла посеял , когда и как это аукнется - вот вопрос !
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