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Давно замечено - получение властных полномочий, пусть даже небольших, срывает с катушек людей с невысоким интеллектом. Их неудержимо тянет качать права и получать от этого ни с чем не сравнимый кайф. Таких людей нельзя допускать во власть.