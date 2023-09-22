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≡ Дурака нужно напугать, и все ошибки он совершит сам
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47606
Дурака нужно напугать, и все ошибки он совершит сам
Отправлено: 22.09.23 - 10:01
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Фейковое видео о перестрелке между российскими и казахстанскими пограничниками наделало шума по всей стране. На пятую точку присела большая часть жителей приграничных регионов, некоторые начали праздновать. Что породило сие брожение говен в головах?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2882
Дурака нужно напугать, и все ошибки он совершит сам
Отправлено: 23.09.23 - 11:45
#15
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Цитата:
Skeptic:
крайне необходимого закона об иноагентах

Хожу в библиотеку им. Толстого, на каждой 4 книге оттиск" подарено фондом Сороса". Почему на вывеске нет надписи иноагент или на худой конец соросёнок? Наверное в закладках книг или между строк записана тайная информация, как уничтожить мир!!!
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1127
Re: Дурака нужно напугать, и все ошибки он совершит сам
Отправлено: 23.09.23 - 16:43
#16
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похоже, дурак не на испугался.
Не отметился...
ну и пусть посасывает...
Профайл
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