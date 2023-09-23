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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 14:19
И даются они лишь для того, чтоб Германия дала Таурусы, аналогия с Абрамсами
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 14:36
Цитата:
Ничего не понял. Кто фашист, я фашист? При чём здесь Африка? Где оккупанты, здесь или в Украине? Проясните пожалуйста непонятливому.
Про обращение. Это просто так сложилось. В исламе много всяких противоречий по поводу приветствия, поэтому не каждому можно говорить Ассаламалейкум. как пример
Нежелательно, чтобы мужчина мусульманин приветствовал постороннюю женщину, с которой нормы Ислама запрещают возможность брака, если речь идет не о женщине, которая обладает неприятной внешностью, или о женщине преклонных лет, то есть нет причины заподозрить мужчину в дурных помыслах – тогда приветствие таких женщин со стороны мужчины не будет порицаться.
Обращение " Салема(е)тсиз ба(е), это больше по казахски, хотя и в основе тоже арабское слово, никаких запретов здесь нет и можно обращаться и к посторонней женщине
Эл-починно:
Фашист он и в Африке фашист.
Фашист он и в Африке фашист.
Ничего не понял. Кто фашист, я фашист? При чём здесь Африка? Где оккупанты, здесь или в Украине? Проясните пожалуйста непонятливому.
Про обращение. Это просто так сложилось. В исламе много всяких противоречий по поводу приветствия, поэтому не каждому можно говорить Ассаламалейкум. как пример
Нежелательно, чтобы мужчина мусульманин приветствовал постороннюю женщину, с которой нормы Ислама запрещают возможность брака, если речь идет не о женщине, которая обладает неприятной внешностью, или о женщине преклонных лет, то есть нет причины заподозрить мужчину в дурных помыслах – тогда приветствие таких женщин со стороны мужчины не будет порицаться.
Обращение " Салема(е)тсиз ба(е), это больше по казахски, хотя и в основе тоже арабское слово, никаких запретов здесь нет и можно обращаться и к посторонней женщине
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 14:39
Цитата:
Исходя из этого, значит все таки в Украине изучают язык своего врага, который напал на них или нет?
Что то ты вокруг да около..
Да или нет?
Добринцофф:
Конечно учили,как ты думаешь победить врага не зная его язык? А военнопленные
Конечно учили,как ты думаешь победить врага не зная его язык? А военнопленные
Исходя из этого, значит все таки в Украине изучают язык своего врага, который напал на них или нет?
Что то ты вокруг да около..
Да или нет?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 14:41
С мужчиной тоже можно так здороваться , запретов нет. Просто обычно первым здоровается младший и чтобы проявить уважение, он здоровается по полной форме.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 15:08
Цитата:
да я сам себя не всегда понимаю, деменция знаете ли.
maxsaf:
я вас правильно понял?
я вас правильно понял?
да я сам себя не всегда понимаю, деменция знаете ли.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 15:11
Цитата:
Согласен.
До сих пор злитесь, что наши деды чпокнули ваших?
И как вы с этим живете, до сих пор ненавидите теперь их потомков за это?
А ведь было классное время, когда наши уничтожали немецких фашистов..
Эл-починно:
Фашист он и в Африке фашист.
Фашист он и в Африке фашист.
Согласен.
До сих пор злитесь, что наши деды чпокнули ваших?
И как вы с этим живете, до сих пор ненавидите теперь их потомков за это?
А ведь было классное время, когда наши уничтожали немецких фашистов..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 15:13
Цитата:
Странно, что ты не так радуешься уничтожению украинских фашистов, как немецких.
111:
А ведь было классное время, когда наши уничтожали немецких фашистов..
А ведь было классное время, когда наши уничтожали немецких фашистов..
Странно, что ты не так радуешься уничтожению украинских фашистов, как немецких.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 15:18
Цитата:
А они есть, украинские фашисты?
Они на кого то нападали и убивали?
Ответов нет.
Эл-починно:
что ты не так радуешься уничтожению украинских фашистов, как немецких
что ты не так радуешься уничтожению украинских фашистов, как немецких
А они есть, украинские фашисты?
Они на кого то нападали и убивали?
Ответов нет.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 15:19
Цитата:
Ну то что ваших убивали, должны все радоваться.
Фашизм пошел же от вашего народа.
Эл-починно:
фашистов, как немецких.
фашистов, как немецких.
Ну то что ваших убивали, должны все радоваться.
Фашизм пошел же от вашего народа.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 15:30
Цитата:
Как нет? есть - они переворот в стране совершили и некоторые тётеньки, если бы она была, хотели атомную бомбу на Донбасс сбросить. Ну это так, не все помнят.
111:
Ответов нет.
Ответов нет.
Как нет? есть - они переворот в стране совершили и некоторые тётеньки, если бы она была, хотели атомную бомбу на Донбасс сбросить. Ну это так, не все помнят.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 15:34
Цитата:
Кто фашист, совершивший переворот, еще раз.
Как у вас, кто был от нацисткой партии?
Кто открыл концлагеря, напал на другие страны и начал уничтожать народы других стран?
Эл-починно:
Как нет? есть - они переворот в стране совершили
Как нет? есть - они переворот в стране совершили
Кто фашист, совершивший переворот, еще раз.
Как у вас, кто был от нацисткой партии?
Кто открыл концлагеря, напал на другие страны и начал уничтожать народы других стран?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 15:35
Цитата:
В России учат в школах украинский язык?
Добринцофф:
Конечно учили,как ты думаешь победить врага не зная его язык?
Конечно учили,как ты думаешь победить врага не зная его язык?
В России учат в школах украинский язык?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 15:36
Цитата:
Пока гугли, пока я в Рудный.
А то уже идиотизмом попахивает, фашисты есть, но их нет..
Как у Шредингера..
Эл-починно:
есть
есть
Пока гугли, пока я в Рудный.
А то уже идиотизмом попахивает, фашисты есть, но их нет..
Как у Шредингера..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 15:39
Цитата:
Успехов, начинай с 2013-го года.
111:
Пока гугли
Пока гугли
Успехов, начинай с 2013-го года.
(Полноправные пользователи)
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- 13169
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 15:40
Цитата:
111: В России учат в школах украинский язык?Да. В Крыму. В Донбасе, в Луганске, в Запорожье, в Херсоне. В 5 российских регионах учат украинский язык.
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