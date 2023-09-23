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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31223
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 14:19
#9811
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И даются они лишь для того, чтоб Германия дала Таурусы, аналогия с Абрамсами
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2881
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 14:36
#9812
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Цитата:
Эл-починно:
Фашист он и в Африке фашист.

Ничего не понял. Кто фашист, я фашист? При чём здесь Африка? Где оккупанты, здесь или в Украине? Проясните пожалуйста непонятливому.
Про обращение. Это просто так сложилось. В исламе много всяких противоречий по поводу приветствия, поэтому не каждому можно говорить Ассаламалейкум. как пример
Нежелательно, чтобы мужчина мусульманин приветствовал постороннюю женщину, с которой нормы Ислама запрещают возможность брака, если речь идет не о женщине, которая обладает неприятной внешностью, или о женщине преклонных лет, то есть нет причины заподозрить мужчину в дурных помыслах – тогда приветствие таких женщин со стороны мужчины не будет порицаться.
Обращение " Салема(е)тсиз ба(е), это больше по казахски, хотя и в основе тоже арабское слово, никаких запретов здесь нет и можно обращаться и к посторонней женщине
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31223
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 14:39
#9813
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Цитата:
Добринцофф:
Конечно учили,как ты думаешь победить врага не зная его язык? А военнопленные

Исходя из этого, значит все таки в Украине изучают язык своего врага, который напал на них или нет?
Что то ты вокруг да около..
Да или нет?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2881
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 14:41
#9814
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С мужчиной тоже можно так здороваться , запретов нет. Просто обычно первым здоровается младший и чтобы проявить уважение, он здоровается по полной форме.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2881
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 15:08
#9815
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Цитата:
maxsaf:
я вас правильно понял?

да я сам себя не всегда понимаю, деменция знаете ли.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31223
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 15:11
#9816
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Цитата:
Эл-починно:
Фашист он и в Африке фашист.

Согласен.
До сих пор злитесь, что наши деды чпокнули ваших?
И как вы с этим живете, до сих пор ненавидите теперь их потомков за это?
А ведь было классное время, когда наши уничтожали немецких фашистов..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2363
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 15:13
#9817
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Цитата:
111:
А ведь было классное время, когда наши уничтожали немецких фашистов..

Странно, что ты не так радуешься уничтожению украинских фашистов, как немецких.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31223
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 15:18
#9818
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Цитата:
Эл-починно:
что ты не так радуешься уничтожению украинских фашистов, как немецких

А они есть, украинские фашисты?
Они на кого то нападали и убивали?
Ответов нет.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31223
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 15:19
#9819
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Цитата:
Эл-починно:
фашистов, как немецких.

Ну то что ваших убивали, должны все радоваться.
Фашизм пошел же от вашего народа.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2363
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 15:30
#9820
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Цитата:
111:
Ответов нет.

Как нет? есть - они переворот в стране совершили и некоторые тётеньки, если бы она была, хотели атомную бомбу на Донбасс сбросить. Ну это так, не все помнят.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31223
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 15:34
#9821
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Цитата:
Эл-починно:
Как нет? есть - они переворот в стране совершили

Кто фашист, совершивший переворот, еще раз.
Как у вас, кто был от нацисткой партии?
Кто открыл концлагеря, напал на другие страны и начал уничтожать народы других стран?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31223
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 15:35
#9822
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Цитата:
Добринцофф:
Конечно учили,как ты думаешь победить врага не зная его язык?

В России учат в школах украинский язык?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31223
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 15:36
#9823
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Цитата:
Эл-починно:
есть

Пока гугли, пока я в Рудный.
А то уже идиотизмом попахивает, фашисты есть, но их нет..
Как у Шредингера..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2363
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 15:39
#9824
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Цитата:
111:
Пока гугли

Успехов, начинай с 2013-го года.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13169
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 15:40
#9825
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Цитата:
111: В России учат в школах украинский язык?
Да. В Крыму. В Донбасе, в Луганске, в Запорожье, в Херсоне. В 5 российских регионах учат украинский язык.
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