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≡ Образовательных грантов в Казахстане может стать меньше к 2037 году. Чем их планируют заменить?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47604
Образовательных грантов в Казахстане может стать меньше к 2037 году. Чем их планируют заменить?
Отправлено: 23.09.23 - 15:24
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Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек заявил, что с 2037 года число грантов для поступления в казахстанские вузы может сократиться. Он напомнил о поручении президента перейти на систему "Келешек", которая позволяет семьям постепенно откладывать деньги для своего ребенка.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31223
Re: Образовательных грантов в Казахстане может стать меньше к...
Отправлено: 23.09.23 - 15:24
#1
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Нам грант на Китай дали, хотели было отправить в универ своего, в Урумчи, а потом он говорит, вдруг не получится..
А так классно, учеба, проживание в общаге, все бесплатно.
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