Re: Образовательных грантов в Казахстане может стать меньше к...

Отправлено: - 15:24

Нам грант на Китай дали, хотели было отправить в универ своего, в Урумчи, а потом он говорит, вдруг не получится..

А так классно, учеба, проживание в общаге, все бесплатно.