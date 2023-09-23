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Образовательных грантов в Казахстане может стать меньше к 2037 году. Чем их планируют заменить?
Образовательных грантов в Казахстане может стать меньше к 2037 году. Чем их планируют заменить?
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