Отправлено: - 09:58

Сыкымы:

А на каком языке Вам мозги промывать нужно было? На украинском? Так Вы бы не поняли

Цитата:Интересно каким образом певческий конкурс может промыть мне мозги? Опять новые технологии? 26 кадр? Или что ещё хуже проделки зловещёго ЦИПСО? Кошмар какой, я в панике!!!