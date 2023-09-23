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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8485
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 08:07
#9796
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----В 1977хотел поступать в Киевский госуниверситет имени Шевченко . Но , оказывается экзамены принимали только на украинском языке , уже тогда .
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2877
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 09:48
#9797
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Цитата:
maxsaf:
Вы уверены, что вывезете?

Да нет совершенно не уверен! Я же не являюсь экспертом во всех областях человеческой жизни, да и в новых технологиях не силён, опять же нет у меня столько терпения как у Марика. Обязательно сорвусь и забанят меня на веки вечные. Куда нам со свиным рылом, да в калашный ряд.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2877
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 09:55
#9798
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Цитата:
Добринцофф:
А вам не стыдно на русскоязычном форуме писать на языке окупантов?

Ну во первых я не украинец и мою Родину пока никто не оккупировал. Во вторых вы наверное не заметили , там маленьким шрифтом написано, что я передаю слова моего одноклассника, который сейчас живёт в славном городе Киев. А в третьих что же вы все агрессивные такие, это мой сайт русскоязычный, нечего здесь нерусским на русском языке писать? Меня уже Алекс 60 пытался выгнать, на том основании , что сайт русскоязычный. Сразу говорю, ссылку не дам, можете считать это моими домыслами.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2877
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 09:58
#9799
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Цитата:
Сыкымы:
А на каком языке Вам мозги промывать нужно было? На украинском? Так Вы бы не поняли

Интересно каким образом певческий конкурс может промыть мне мозги? Опять новые технологии? 26 кадр? Или что ещё хуже проделки зловещёго ЦИПСО? Кошмар какой, я в панике!!!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31213
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 10:37
#9800
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Россияне воруют не только унитазы



США вернули Украине культурные ценности, похищенные росией из временно оккупированных территорий страныВ июне прошлого года Таможенно-пограничная служба США задержала предметы старины, незаконно вывезенные из Украины на территорию США: ➡️европейский железный топор XVII века с молотом на задней части;➡️три железных топора XVII века, три кирки XVII века;➡️два железных скифских меча-акинака VI века до н.э.;➡️один железный наконечник копья ориентировочно 500-1200 годов до н.э.«Каждый раз, когда что-то возвращается в Украину, что-то украденное россиянами, это означает возвращение жизни и справедливости, что очень важно», – подчеркнул Владимир Зеленский.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31213
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 10:44
#9801
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Жестоко в Крыму уничтожен штаб оккупантов..
Какой профессионализм..
И ведь все было сбито российскими ПВО.
Однако..


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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9535
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 11:23
#9802
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Цитата:
111:
Еще раз, во время войны учили немецкий язык в школах, садах, или что?

Конечно учили,как ты думаешь победить врага не зная его язык?
А военнопленные немецкие солдаты которые работали на стройках в СССР, пленные инженеры немцы с светлыми головами,секретная ценная литература конструкторских бюро захваченная при наступлении ,кто по твоему всё это будет переводить и понимать?
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1743
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 11:32
#9803
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Цитата:
111:
США вернули Украине культурные ценности,

А выглядит как очередной пакет помощи с вооружением. Всё, что смог выпросить :lol: 8-) :-o
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19468
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 12:10
#9804
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Цитата:
saba:
Да нет совершенно не уверен!

То есть на полном серьёзе вы со мной отказываетесь разговаривать, я вас правильно понял?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19105
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 12:11
#9805
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Skeptik:
///опубликовали список//
Секрет новости с поздравлением с 36 местом раскрыт.


[Исправлено: alex_60, 23.09.2023 - 12:20]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19468
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 12:20
#9806
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Цитата:
alex_60:
Секрет новости с поздравлением с 36 местом раскрыт

Не представляю, как эта новость может повлиять на отношение постоянных читателей к газете.
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1743
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 12:52
#9807
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Цитата:
maxsaf:
Не представляю, как эта новость может повлиять

Ещё бы знать, кем финансируется :lol: 8-) :-o
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