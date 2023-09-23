Да нет совершенно не уверен! Я же не являюсь экспертом во всех областях человеческой жизни, да и в новых технологиях не силён, опять же нет у меня столько терпения как у Марика. Обязательно сорвусь и забанят меня на веки вечные. Куда нам со свиным рылом, да в калашный ряд.
Добринцофф: А вам не стыдно на русскоязычном форуме писать на языке окупантов?
Ну во первых я не украинец и мою Родину пока никто не оккупировал. Во вторых вы наверное не заметили , там маленьким шрифтом написано, что я передаю слова моего одноклассника, который сейчас живёт в славном городе Киев. А в третьих что же вы все агрессивные такие, это мой сайт русскоязычный, нечего здесь нерусским на русском языке писать? Меня уже Алекс 60 пытался выгнать, на том основании , что сайт русскоязычный. Сразу говорю, ссылку не дам, можете считать это моими домыслами.
США вернули Украине культурные ценности, похищенные росией из временно оккупированных территорий страныВ июне прошлого года Таможенно-пограничная служба США задержала предметы старины, незаконно вывезенные из Украины на территорию США: ➡️европейский железный топор XVII века с молотом на задней части;➡️три железных топора XVII века, три кирки XVII века;➡️два железных скифских меча-акинака VI века до н.э.;➡️один железный наконечник копья ориентировочно 500-1200 годов до н.э.«Каждый раз, когда что-то возвращается в Украину, что-то украденное россиянами, это означает возвращение жизни и справедливости, что очень важно», – подчеркнул Владимир Зеленский.
111: Еще раз, во время войны учили немецкий язык в школах, садах, или что?
Конечно учили,как ты думаешь победить врага не зная его язык? А военнопленные немецкие солдаты которые работали на стройках в СССР, пленные инженеры немцы с светлыми головами,секретная ценная литература конструкторских бюро захваченная при наступлении ,кто по твоему всё это будет переводить и понимать?
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