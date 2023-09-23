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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Надо оставаться человеком
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47602
Аркадий ДЕНИСОВ: Надо оставаться человеком
Отправлено: 23.09.23 - 09:40
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Давно замечено - получение властных полномочий, пусть даже небольших, срывает с катушек людей с невысоким интеллектом. Их неудержимо тянет качать права и получать от этого ни с чем не сравнимый кайф. Таких людей нельзя допускать во власть.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31213
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Надо оставаться человеком
Отправлено: 23.09.23 - 09:40
#1
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Какой базарчик, где базарчик и был ли он вообще..
Какая соседка Роза и при чем тут Казимирович..
Мы долго будем какие то выдуманные рассказы читать?
Или автору нравится, что дитературные рассказы обсуждают, как на уроках басен и сплетен?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31213
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Надо оставаться человеком
Отправлено: 23.09.23 - 09:42
#2
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Во втором рассказе видим полицейское преступление, когда силами полиции без суда и следствия запугали какую то женщину и она начала отдавать какие то деньги..
Скорее всего полиция применила пытки..
Но рассказ наверняка хороший..
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3221
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Надо оставаться человеком
Отправлено: 23.09.23 - 11:23
#3
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