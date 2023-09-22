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≡ Дурака нужно напугать, и все ошибки он совершит сам
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47602
Дурака нужно напугать, и все ошибки он совершит сам
Отправлено: 22.09.23 - 10:01
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Фейковое видео о перестрелке между российскими и казахстанскими пограничниками наделало шума по всей стране. На пятую точку присела большая часть жителей приграничных регионов, некоторые начали праздновать. Что породило сие брожение говен в головах?
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
344
Re: Дурака нужно напугать, и все ошибки он совершит сам
Отправлено: 22.09.23 - 10:01
#1
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Куда ставить лайки? (дорогая редакция, ну блин хоть смайлик лайка прикрутите к форуму....)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19468
Re: Дурака нужно напугать, и все ошибки он совершит сам
Отправлено: 22.09.23 - 10:16
#2
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Я не пойму, где тут сарказм, а где автор на полном серьёзе говорит
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19468
Re: Дурака нужно напугать, и все ошибки он совершит сам
Отправлено: 22.09.23 - 10:19
#3
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Цитата:
то когда немного ослабили кандалы

Вот это выражение - сарказм, или серьёзно? Не зная личного отношения автора - сложно понять
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19468
Re: Дурака нужно напугать, и все ошибки он совершит сам
Отправлено: 22.09.23 - 10:21
#4
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Цитата:
чтобы сохранить достижения.

Ну тут даже не важно, сарказм или нет - смешно при любом раскладе :lol:
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1290
Re: Дурака нужно напугать, и все ошибки он совершит сам
Отправлено: 22.09.23 - 10:22
#5
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Цитата:
5555:
Куда ставить лайки?

Согласен,классная статья :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19468
Re: Дурака нужно напугать, и все ошибки он совершит сам
Отправлено: 22.09.23 - 10:23
#6
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Цитата:
негативно отзываться об завоевателях,

А кто кого завоевал? :-o
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19468
Re: Дурака нужно напугать, и все ошибки он совершит сам
Отправлено: 22.09.23 - 10:25
#7
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Цитата:
Так что ещё раз: Подумайте о своем будущем, набрали в рот воды и молча до тех пор пока ситуация сама не разрешится...

Хороший совет блогерам-инфлюенсерам
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19468
Re: Дурака нужно напугать, и все ошибки он совершит сам
Отправлено: 22.09.23 - 10:45
#8
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Цитата:
Категорически, ни в коем случае, до этих пор - нельзя изводить имперский язык, образование

А ещё нельзя стоять под стрелой подъемного крана, но если сильно-сильно хочется, то можно. :-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19468
Re: Дурака нужно напугать, и все ошибки он совершит сам
Отправлено: 22.09.23 - 10:47
#9
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Цитата:
ЗАПРЕЩЕНО - переименовывать города и улицы построенные империей в своих колониях

Если сильно-сильно хочется, то можно ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19468
Re: Дурака нужно напугать, и все ошибки он совершит сам
Отправлено: 22.09.23 - 10:49
#10
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Цитата:
не забывая, что при власти назначенцы империи.

О ком речь?
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1290
Дурака нужно напугать, и все ошибки он совершит сам
Отправлено: 22.09.23 - 11:14
#11
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Цитата:
maxsaf:
не забывая, что при власти назначенцы империи.

Ну а с др стороны ведь некого и ставить было. Ну вот позже вырос и пробился назарбаев,а что в итоге мы получили? Свой же родной,а уничтожил всё хорошее и будущее отнял. Так что не знаешь имперец или свой луше/хуже.
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Ж
§ Житель КСК
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.11.13
Сообщений:
34
Re: Дурака нужно напугать, и все ошибки он совершит сам
Отправлено: 22.09.23 - 11:16
#12
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Хорошая статья, в стиле стендап (рассказ мужа о том как выживать при жене). Шутка топ 'Код:
'
 :lol:  :lol:  :lol:


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Ж


§ Житель КСК







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
18.11.13
Сообщений: 
34








  Re: Дурака нужно напугать, и все ошибки он совершит сам


Отправлено: 22.09.23 - 11:18


#13 




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Шутка "сырьевой колонии высокоразвитых стран".
Админ почему не отобразилось в первом комментарии?


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Skeptic


§ Skeptic







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
27.11.21
Сообщений: 
1035








  Re: Дурака нужно напугать, и все ошибки он совершит сам


Отправлено: 23.09.23 - 11:20


#14 




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Казахстанские соросята из кожи вон лезут, чтобы выполнить приказ заокеанских хозяев - превратить Казахстан во вторую Украину. Плохо получается.
Ни внутри Казахстана поддержки не получают, ни Россия никак не реагирует на провокации... Тяжко им.  :-) 
А тут ещё и налоговики опубликовали список всех предателей Родины, получающих свои 30 сребренников...
Даже отсутствие в стране крайне необходимого закона об иноагентах не мешает теперь людям знать, кто чьи интересы обслуживает.


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