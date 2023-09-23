Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Надо оставаться человеком

Отправлено: - 09:40

Какой базарчик, где базарчик и был ли он вообще..

Какая соседка Роза и при чем тут Казимирович..

Мы долго будем какие то выдуманные рассказы читать?

Или автору нравится, что дитературные рассказы обсуждают, как на уроках басен и сплетен?