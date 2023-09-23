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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19465
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 00:54
#9781
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Цитата:
111:
Хм.. Ты на немецком разговариваешь? Вы учили когда? Во время Великой Отечественной или позже, когда появилась братская ГДР? Блин, ну зачем же так врать?

Ты на казахском разговариваешь? Нет.
#какиетоафриканцы тебе не братья, да? :lol:

[Исправлено: maxsaf, 23.09.2023 - 00:55]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19465
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 00:56
#9782
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Цитата:
111:
Почему то канадец обнимает Зеленского в Канаде, а истерия в России..

А где твои шутки про канадских диких кабанов? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19465
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 00:57
#9783
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Цитата:
111:
Блин, ну зачем же так врать?

Где он соврал?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9534
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 01:03
#9784
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Цитата:
111:
ы на немецком разговариваешь?

Ich spreche ein bisschen Deutsch
Цитата:
111:
Вы учили когда? Во время Великой Отечественной или позже, когда появилась братская ГДР?

А по твоему немецкий стали учить только когда появилась ГДР? :lol:
Немецкий в России учили всегда начина с 19 века,хотя бы потому что много научной литературы было на немецком и ведущие университеты мира располагались в Германии ,кстати а Карл Маркс и Фридрих Энгельс кто по твоему ?
Немецкий учили всегда до и после войны и никому в голову не приходило привязывать немецкий язык к фашистам.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19465
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 01:12
#9785
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Цитата:
Добринцофф:

У него голова так работает:
1. Мозг включается
2. Первая мысль в голове возникает на языке "фашистов"
3. Мозг не выдерживает и отключается
4. Печатает пальчиками (мышечная память)

:lol: :lol:

[Исправлено: maxsaf, 23.09.2023 - 01:19]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31208
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 01:18
#9786
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Цитата:
Добринцофф:
А по твоему немецкий стали учить только когда появилась ГДР?

Еще раз, во время войны учили немецкий язык в школах, садах, или что?
Что ты вертишься то?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31208
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 01:20
#9787
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Я тоже его учил на Узкой.
Шрайбикуса все помним..
Но давай говори, как учили его во время нападения фашистов немцев на СССР..
Выходит украинцев должны заставлять сейчас учить язык фашиствующих русских?
Где же это видано?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31208
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 01:22
#9788
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Цитата:
Добринцофф:
Немецкий в России учили всегда начина с 19 века,

Украинцы тоже, учили русский язык все эти года и века.
Но мы говорим о сегодняшнем дне, когда русские напали на них и начали их физическое истребление, нужен ли им язык сейчас?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31208
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 01:34
#9789
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Цитата:
maxsaf:
У него голова так работает

Классный подхалимаж..
Без этого ну никак..
Все хорошо..
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1741
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 01:39
#9790
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Цитата:
saba:
Вы в далёком Казахстане знаете уже с 1991 года, что русский язык в Украине отменён

Начали, начали. Сначала потиху, а потом всё громче и громче, "москаляку на гиляку" и т.д.
Цитата:
saba:
Идиоты были и всегда будут, они хуже тараканов

Хуже только идиоты, дорвавшиеся до власти и проводящие эти идеи в статус закона
Цитата:
saba:
Вот как ни странно, в основном все говорили на русском языке.

Естественно! А на каком языке Вам мозги промывать нужно было? На украинском? Так Вы бы не поняли
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19465
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 01:46
#9791
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Цитата:
111:
Все хорошо..

Ты на каком языке думаешь? На родном языке? Или на языке братьев?
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1741
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 01:47
#9792
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Цитата:
maxsaf:
3. Мозг не выдерживает и отключается

После погружения в ватные болота. Нахлебается в них по самое не хочу, затем сюда в каждую ветку нахлёбанное содержимое отрыгивает
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19465
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 01:52
#9793
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Цитата:
Сыкымы:
После погружения в ватные болота.

Перед погружением. С включенным мозгом там делать нечего :lol:
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1741
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 02:05
#9794
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Цитата:
maxsaf:
Перед погружением

Но ведь он сознательно туда ныряет каждый раз, за новой порцией

[Исправлено: Сыкымы, 23.09.2023 - 02:06]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19465
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 02:15
#9795
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Цитата:
Сыкымы:
Но ведь он сознательно туда ныряет каждый раз, за новой порцией

Не, это мышечная память) это как на велике кататься - раз научился, уже ничем его не отучишь :lol:
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