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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 00:54
Цитата:
Ты на казахском разговариваешь? Нет.
#какиетоафриканцы тебе не братья, да?
[Исправлено: maxsaf, 23.09.2023 - 00:55]
111:
Хм.. Ты на немецком разговариваешь? Вы учили когда? Во время Великой Отечественной или позже, когда появилась братская ГДР? Блин, ну зачем же так врать?
Хм.. Ты на немецком разговариваешь? Вы учили когда? Во время Великой Отечественной или позже, когда появилась братская ГДР? Блин, ну зачем же так врать?
Ты на казахском разговариваешь? Нет.
#какиетоафриканцы тебе не братья, да?
[Исправлено: maxsaf, 23.09.2023 - 00:55]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 00:56
Цитата:
А где твои шутки про канадских диких кабанов?
111:
Почему то канадец обнимает Зеленского в Канаде, а истерия в России..
Почему то канадец обнимает Зеленского в Канаде, а истерия в России..
А где твои шутки про канадских диких кабанов?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 00:57
Цитата:
Где он соврал?
111:
Блин, ну зачем же так врать?
Блин, ну зачем же так врать?
Где он соврал?
(Уважаемые пользователи)
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- 16.05.11
- Сообщений:
- 9534
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 01:03
Цитата:
Ich spreche ein bisschen Deutsch
Цитата:
А по твоему немецкий стали учить только когда появилась ГДР?
Немецкий в России учили всегда начина с 19 века,хотя бы потому что много научной литературы было на немецком и ведущие университеты мира располагались в Германии ,кстати а Карл Маркс и Фридрих Энгельс кто по твоему ?
Немецкий учили всегда до и после войны и никому в голову не приходило привязывать немецкий язык к фашистам.
111:
ы на немецком разговариваешь?
ы на немецком разговариваешь?
Ich spreche ein bisschen Deutsch
Цитата:
111:
Вы учили когда? Во время Великой Отечественной или позже, когда появилась братская ГДР?
Вы учили когда? Во время Великой Отечественной или позже, когда появилась братская ГДР?
А по твоему немецкий стали учить только когда появилась ГДР?
Немецкий в России учили всегда начина с 19 века,хотя бы потому что много научной литературы было на немецком и ведущие университеты мира располагались в Германии ,кстати а Карл Маркс и Фридрих Энгельс кто по твоему ?
Немецкий учили всегда до и после войны и никому в голову не приходило привязывать немецкий язык к фашистам.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 01:12
Цитата:
У него голова так работает:
1. Мозг включается
2. Первая мысль в голове возникает на языке "фашистов"
3. Мозг не выдерживает и отключается
4. Печатает пальчиками (мышечная память)
[Исправлено: maxsaf, 23.09.2023 - 01:19]
Добринцофф:
У него голова так работает:
1. Мозг включается
2. Первая мысль в голове возникает на языке "фашистов"
3. Мозг не выдерживает и отключается
4. Печатает пальчиками (мышечная память)
[Исправлено: maxsaf, 23.09.2023 - 01:19]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 01:18
Цитата:
Еще раз, во время войны учили немецкий язык в школах, садах, или что?
Что ты вертишься то?
Добринцофф:
А по твоему немецкий стали учить только когда появилась ГДР?
А по твоему немецкий стали учить только когда появилась ГДР?
Еще раз, во время войны учили немецкий язык в школах, садах, или что?
Что ты вертишься то?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 01:20
Я тоже его учил на Узкой.
Шрайбикуса все помним..
Но давай говори, как учили его во время нападения фашистов немцев на СССР..
Выходит украинцев должны заставлять сейчас учить язык фашиствующих русских?
Где же это видано?
Шрайбикуса все помним..
Но давай говори, как учили его во время нападения фашистов немцев на СССР..
Выходит украинцев должны заставлять сейчас учить язык фашиствующих русских?
Где же это видано?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 01:22
Цитата:
Украинцы тоже, учили русский язык все эти года и века.
Но мы говорим о сегодняшнем дне, когда русские напали на них и начали их физическое истребление, нужен ли им язык сейчас?
Добринцофф:
Немецкий в России учили всегда начина с 19 века,
Немецкий в России учили всегда начина с 19 века,
Украинцы тоже, учили русский язык все эти года и века.
Но мы говорим о сегодняшнем дне, когда русские напали на них и начали их физическое истребление, нужен ли им язык сейчас?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 01:34
Цитата:
Классный подхалимаж..
Без этого ну никак..
Все хорошо..
maxsaf:
У него голова так работает
У него голова так работает
Классный подхалимаж..
Без этого ну никак..
Все хорошо..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 01:39
Цитата:
Начали, начали. Сначала потиху, а потом всё громче и громче, "москаляку на гиляку" и т.д.
Цитата:
Хуже только идиоты, дорвавшиеся до власти и проводящие эти идеи в статус закона
Цитата:
Естественно! А на каком языке Вам мозги промывать нужно было? На украинском? Так Вы бы не поняли
saba:
Вы в далёком Казахстане знаете уже с 1991 года, что русский язык в Украине отменён
Вы в далёком Казахстане знаете уже с 1991 года, что русский язык в Украине отменён
Начали, начали. Сначала потиху, а потом всё громче и громче, "москаляку на гиляку" и т.д.
Цитата:
saba:
Идиоты были и всегда будут, они хуже тараканов
Идиоты были и всегда будут, они хуже тараканов
Хуже только идиоты, дорвавшиеся до власти и проводящие эти идеи в статус закона
Цитата:
saba:
Вот как ни странно, в основном все говорили на русском языке.
Вот как ни странно, в основном все говорили на русском языке.
Естественно! А на каком языке Вам мозги промывать нужно было? На украинском? Так Вы бы не поняли
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 01:46
Цитата:
Ты на каком языке думаешь? На родном языке? Или на языке братьев?
111:
Все хорошо..
Все хорошо..
Ты на каком языке думаешь? На родном языке? Или на языке братьев?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 01:47
Цитата:
После погружения в ватные болота. Нахлебается в них по самое не хочу, затем сюда в каждую ветку нахлёбанное содержимое отрыгивает
maxsaf:
3. Мозг не выдерживает и отключается
3. Мозг не выдерживает и отключается
После погружения в ватные болота. Нахлебается в них по самое не хочу, затем сюда в каждую ветку нахлёбанное содержимое отрыгивает
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 01:52
Цитата:
Перед погружением. С включенным мозгом там делать нечего
Сыкымы:
После погружения в ватные болота.
После погружения в ватные болота.
Перед погружением. С включенным мозгом там делать нечего
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.23 - 02:05
Цитата:
Но ведь он сознательно туда ныряет каждый раз, за новой порцией
[Исправлено: Сыкымы, 23.09.2023 - 02:06]
maxsaf:
Перед погружением
Перед погружением
Но ведь он сознательно туда ныряет каждый раз, за новой порцией
[Исправлено: Сыкымы, 23.09.2023 - 02:06]
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