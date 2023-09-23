Отправлено: - 01:39

saba:

Вы в далёком Казахстане знаете уже с 1991 года, что русский язык в Украине отменён

saba:

Идиоты были и всегда будут, они хуже тараканов

saba:

Вот как ни странно, в основном все говорили на русском языке.

Цитата:Начали, начали. Сначала потиху, а потом всё громче и громче, "москаляку на гиляку" и т.д.Цитата:Хуже только идиоты, дорвавшиеся до власти и проводящие эти идеи в статус законаЦитата:Естественно! А на каком языке Вам мозги промывать нужно было? На украинском? Так Вы бы не поняли