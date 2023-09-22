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Доллар растёт, тенге падает: что ждать Казахстану от нового взлёта американской валюты?
Доллар растёт, тенге падает: что ждать Казахстану от нового взлёта американской валюты?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47601
Доллар растёт, тенге падает: что ждать Казахстану от нового взлёта американской валюты?
Отправлено: 22.09.23 - 14:16
Валютная пара USD/KZT на бирже KASE пробила отметку в 478, что является максимальным значением с 4 декабря 2022 года. Это происходит на фоне роста стоимости нефти, который, по идее, должен был укрепить нацвалюту, но не всё так просто.
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 9532
Re: Доллар растёт, тенге падает: что ждать Казахстану от нового...
Отправлено: 22.09.23 - 20:04
Цитата:
Может быть правильно было сказать что тенге теряет какждый месяц по 3%.
В июле 445,в сентябре 475,примерно 7,5% за 2 месяца
Kairat stayer:
. В заметке указано, что летит на три процента.
. В заметке указано, что летит на три процента.
Может быть правильно было сказать что тенге теряет какждый месяц по 3%.
В июле 445,в сентябре 475,примерно 7,5% за 2 месяца
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 4314
Доллар растёт, тенге падает: что ждать Казахстану от нового взлёта американской валюты?
Отправлено: 22.09.23 - 20:32
Цитата:
Не много, рост за два месяца 6,7 %, в среднем за месяц на 3,35%, выше отметил, дальше будем наблюдать.
Добринцофф:
В июле 445,в сентябре 475,примерно 7,5% за 2 месяца
В июле 445,в сентябре 475,примерно 7,5% за 2 месяца
Не много, рост за два месяца 6,7 %, в среднем за месяц на 3,35%, выше отметил, дальше будем наблюдать.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 509
Re: Доллар растёт, тенге падает: что ждать Казахстану от нового...
Отправлено: 22.09.23 - 21:06
Цитата:
.....у вас с Кайратом клиника внимательно читайте статью и заголовок вопервых. И торговый баланс у нас импорт превосходит экспорт пАчимушта мы не чАво не производим то что имеем в земле и то за бесценок продаём а может отдаём из этого делаем вывод курс нац.валюты падает.
111:
.....у вас с Кайратом клиника внимательно читайте статью и заголовок вопервых. И торговый баланс у нас импорт превосходит экспорт пАчимушта мы не чАво не производим то что имеем в земле и то за бесценок продаём а может отдаём из этого делаем вывод курс нац.валюты падает.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 31196
Доллар растёт, тенге падает: что ждать Казахстану от нового взлёта американской валюты?
Отправлено: 22.09.23 - 21:29
Цитата:
Ты не производишь, твои проблемы.
Не говори за всех.
Кто то и скот разводит, и хлеб сеет, там тебя нет.
родом из Шанхая2022:
пАчимушта мы не чАво не производим
пАчимушта мы не чАво не производим
Ты не производишь, твои проблемы.
Не говори за всех.
Кто то и скот разводит, и хлеб сеет, там тебя нет.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2868
Доллар растёт, тенге падает: что ждать Казахстану от нового взлёта американской валюты?
Отправлено: 22.09.23 - 22:04
Цитата:
Вот и свежий пепел подвезли, по прежнему посыпаем голову. Как то странно вроде обсуждали статью где представители производства дарили лабораторию, чтобы обеспечить себя кадрами. Там я писал и про металлургический стан , который работает уже не первый год . Да и та самая сборка автомобилей тоже работает и как то после начала СВО и последующих санкций россияне с удовольствием брали автомобили, автосалоны даже ограничивали продажи. да сами не придумываем. но собираем то качественно, те же самые электровозы американские, собранные у нас , который год вопят на ж/д вокзале, а Вы всё не слышите.
родом из Шанхая2022:
пАчимушта мы не чАво не производим
пАчимушта мы не чАво не производим
Вот и свежий пепел подвезли, по прежнему посыпаем голову. Как то странно вроде обсуждали статью где представители производства дарили лабораторию, чтобы обеспечить себя кадрами. Там я писал и про металлургический стан , который работает уже не первый год . Да и та самая сборка автомобилей тоже работает и как то после начала СВО и последующих санкций россияне с удовольствием брали автомобили, автосалоны даже ограничивали продажи. да сами не придумываем. но собираем то качественно, те же самые электровозы американские, собранные у нас , который год вопят на ж/д вокзале, а Вы всё не слышите.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2868
Re: Доллар растёт, тенге падает: что ждать Казахстану от нового...
Отправлено: 22.09.23 - 22:10
Цитата:
А если как Вы пишете внимательно читать статью, то экспорт более 44 миллиардов долларов, импорт более 34 миллиардов долларов. Разъясните мне непонимающему что и как и где превосходит
родом из Шанхая2022:
И торговый баланс у нас импорт превосходит экспорт
И торговый баланс у нас импорт превосходит экспорт
А если как Вы пишете внимательно читать статью, то экспорт более 44 миллиардов долларов, импорт более 34 миллиардов долларов. Разъясните мне непонимающему что и как и где превосходит
Доллар растёт, тенге падает: что ждать Казахстану от нового взлёта американской валюты?
Отправлено: 22.09.23 - 22:10
Цитата:
Выдерну из контекста, почему мы с удовольствием брали у вас авто. Ровно по той же причине, когда в 2014 вы сметали их у нас. Секрет Полишинеля - выгодный курс. Теперь-то как, сметаем?
saba:
как то после начала СВО и последующих санкций россияне с удовольствием брали автомобили, автосалоны даже ограничивали продажи
как то после начала СВО и последующих санкций россияне с удовольствием брали автомобили, автосалоны даже ограничивали продажи
Выдерну из контекста, почему мы с удовольствием брали у вас авто. Ровно по той же причине, когда в 2014 вы сметали их у нас. Секрет Полишинеля - выгодный курс. Теперь-то как, сметаем?
Доллар растёт, тенге падает: что ждать Казахстану от нового взлёта американской валюты?
Отправлено: 22.09.23 - 22:18
Цитата:
Замещать получится только при слабом тенге. Ибо сильный тенге - прямой путь к импорту, который и убьет все начинания. Отличный пример 1998 год, с искусственно сдерживаемым тенге более полугода. В итоге - засилие дешевого российского сельхозпроизводителя. Есть вариант - полный запрет импорта, либо заградительные пошлины. И следом реакция - взлет цен. Местные производители без конкуренции снимут с вас штаны. Капитализм! Но ничего не делать тоже нельзя, иначе так и останется. Однако, звенящий карман ближе к телу, чем народ!
Kairat stayer:
Продукты животного, растительного происхождения и готовые продовольственные товары нужно более активнее импортозамещать.
Продукты животного, растительного происхождения и готовые продовольственные товары нужно более активнее импортозамещать.
Замещать получится только при слабом тенге. Ибо сильный тенге - прямой путь к импорту, который и убьет все начинания. Отличный пример 1998 год, с искусственно сдерживаемым тенге более полугода. В итоге - засилие дешевого российского сельхозпроизводителя. Есть вариант - полный запрет импорта, либо заградительные пошлины. И следом реакция - взлет цен. Местные производители без конкуренции снимут с вас штаны. Капитализм! Но ничего не делать тоже нельзя, иначе так и останется. Однако, звенящий карман ближе к телу, чем народ!
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 509
Re: Доллар растёт, тенге падает: что ждать Казахстану от нового...
Отправлено: 22.09.23 - 22:33
Цитата:
.....смотри в пепле не утони,ещё нет техологий из пепла спасать...шутка.По мет. стану кто ставит эту линию первое и второе даже не хочу на клавиши нажимать,да сборка это завод КИА который перевозят из РФ к нам но это ещё раз сборка а не производство,сегодня этот завод у нас завтро уедет в кукуево куда нибуть и не будет у нас нИ паравозов нИ комбаинов ничего от слова ничего,быков запригём и будем пахать ежли шо.
saba:
Вот и свежий пепел подвезли, по прежнему посыпаем голову. Как то странно вроде обсуждали статью где представители производства дарили лабораторию, чтобы обеспечить себя кадрами. Там я писал и про металлургический стан , который работает уже не первый год . Да и та самая сборка автомобилей
Вот и свежий пепел подвезли, по прежнему посыпаем голову. Как то странно вроде обсуждали статью где представители производства дарили лабораторию, чтобы обеспечить себя кадрами. Там я писал и про металлургический стан , который работает уже не первый год . Да и та самая сборка автомобилей
.....смотри в пепле не утони,ещё нет техологий из пепла спасать...шутка.По мет. стану кто ставит эту линию первое и второе даже не хочу на клавиши нажимать,да сборка это завод КИА который перевозят из РФ к нам но это ещё раз сборка а не производство,сегодня этот завод у нас завтро уедет в кукуево куда нибуть и не будет у нас нИ паравозов нИ комбаинов ничего от слова ничего,быков запригём и будем пахать ежли шо.
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