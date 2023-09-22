Отправлено: - 22:10

saba:

как то после начала СВО и последующих санкций россияне с удовольствием брали автомобили, автосалоны даже ограничивали продажи

Цитата:Выдерну из контекста, почему мы с удовольствием брали у вас авто. Ровно по той же причине, когда в 2014 вы сметали их у нас. Секрет Полишинеля - выгодный курс. Теперь-то как, сметаем?