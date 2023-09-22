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≡ Доллар растёт, тенге падает: что ждать Казахстану от нового взлёта американской валюты?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47601
Доллар растёт, тенге падает: что ждать Казахстану от нового взлёта американской валюты?
Отправлено: 22.09.23 - 14:16
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Валютная пара USD/KZT на бирже KASE пробила отметку в 478, что является максимальным значением с 4 декабря 2022 года. Это происходит на фоне роста стоимости нефти, который, по идее, должен был укрепить нацвалюту, но не всё так просто.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9532
Re: Доллар растёт, тенге падает: что ждать Казахстану от нового...
Отправлено: 22.09.23 - 20:04
#15
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Цитата:
Kairat stayer:
. В заметке указано, что летит на три процента.

Может быть правильно было сказать что тенге теряет какждый месяц по 3%.
В июле 445,в сентябре 475,примерно 7,5% за 2 месяца
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4314
Доллар растёт, тенге падает: что ждать Казахстану от нового взлёта американской валюты?
Отправлено: 22.09.23 - 20:32
#16
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Цитата:
Добринцофф:
В июле 445,в сентябре 475,примерно 7,5% за 2 месяца


Не много, рост за два месяца 6,7 %, в среднем за месяц на 3,35%, выше отметил, дальше будем наблюдать.
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р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
509
Re: Доллар растёт, тенге падает: что ждать Казахстану от нового...
Отправлено: 22.09.23 - 21:06
#17
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Цитата:
111:

.....у вас с Кайратом клиника внимательно читайте статью и заголовок вопервых. И торговый баланс у нас импорт превосходит экспорт пАчимушта мы не чАво не производим то что имеем в земле и то за бесценок продаём а может отдаём из этого делаем вывод курс нац.валюты падает.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31196
Доллар растёт, тенге падает: что ждать Казахстану от нового взлёта американской валюты?
Отправлено: 22.09.23 - 21:29
#18
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
пАчимушта мы не чАво не производим

Ты не производишь, твои проблемы.
Не говори за всех.
Кто то и скот разводит, и хлеб сеет, там тебя нет.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2868
Доллар растёт, тенге падает: что ждать Казахстану от нового взлёта американской валюты?
Отправлено: 22.09.23 - 22:04
#19
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
пАчимушта мы не чАво не производим

Вот и свежий пепел подвезли, по прежнему посыпаем голову. Как то странно вроде обсуждали статью где представители производства дарили лабораторию, чтобы обеспечить себя кадрами. Там я писал и про металлургический стан , который работает уже не первый год . Да и та самая сборка автомобилей тоже работает и как то после начала СВО и последующих санкций россияне с удовольствием брали автомобили, автосалоны даже ограничивали продажи. да сами не придумываем. но собираем то качественно, те же самые электровозы американские, собранные у нас , который год вопят на ж/д вокзале, а Вы всё не слышите.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2868
Re: Доллар растёт, тенге падает: что ждать Казахстану от нового...
Отправлено: 22.09.23 - 22:10
#20
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
И торговый баланс у нас импорт превосходит экспорт

А если как Вы пишете внимательно читать статью, то экспорт более 44 миллиардов долларов, импорт более 34 миллиардов долларов. Разъясните мне непонимающему что и как и где превосходит
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1082
Доллар растёт, тенге падает: что ждать Казахстану от нового взлёта американской валюты?
Отправлено: 22.09.23 - 22:10
#21
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Цитата:
saba:
как то после начала СВО и последующих санкций россияне с удовольствием брали автомобили, автосалоны даже ограничивали продажи

Выдерну из контекста, почему мы с удовольствием брали у вас авто. Ровно по той же причине, когда в 2014 вы сметали их у нас. Секрет Полишинеля - выгодный курс. Теперь-то как, сметаем?
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1082
Доллар растёт, тенге падает: что ждать Казахстану от нового взлёта американской валюты?
Отправлено: 22.09.23 - 22:18
#22
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Цитата:
Kairat stayer:
Продукты животного, растительного происхождения и готовые продовольственные товары нужно более активнее импортозамещать.

Замещать получится только при слабом тенге. Ибо сильный тенге - прямой путь к импорту, который и убьет все начинания. Отличный пример 1998 год, с искусственно сдерживаемым тенге более полугода. В итоге - засилие дешевого российского сельхозпроизводителя. Есть вариант - полный запрет импорта, либо заградительные пошлины. И следом реакция - взлет цен. Местные производители без конкуренции снимут с вас штаны. Капитализм! Но ничего не делать тоже нельзя, иначе так и останется. Однако, звенящий карман ближе к телу, чем народ!
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р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
509
Re: Доллар растёт, тенге падает: что ждать Казахстану от нового...
Отправлено: 22.09.23 - 22:33
#23
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Цитата:
saba:
Вот и свежий пепел подвезли, по прежнему посыпаем голову. Как то странно вроде обсуждали статью где представители производства дарили лабораторию, чтобы обеспечить себя кадрами. Там я писал и про металлургический стан , который работает уже не первый год . Да и та самая сборка автомобилей

.....смотри в пепле не утони,ещё нет техологий из пепла спасать...шутка.По мет. стану кто ставит эту линию первое и второе даже не хочу на клавиши нажимать,да сборка это завод КИА который перевозят из РФ к нам но это ещё раз сборка а не производство,сегодня этот завод у нас завтро уедет в кукуево куда нибуть и не будет у нас нИ паравозов нИ комбаинов ничего от слова ничего,быков запригём и будем пахать ежли шо.
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