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Нам нужно вернуть свою историю, а она – славная", – подчеркнул голова ГУР Кирилл Буданов.

Цитата:чтобы не было путаницы украинцы в первую очередь должны вернуть себе историческое самонавзание-русыа то как то у них тупо получаетсяглавное преемственность хотят вести от киевской руси причем сами себя называют украинцами (политический термин применяемый поляками к жителям руси-окраина козацкая или окраина речи посполитой)и по сути в 1918 ходу малороссы выбрали себе название украинцы просто назло россииназло бабушке уши отморожухотя по справедливости украина это малая росссия или малая русь не от слова что мелкая или младшая а по степени землячества вот есть большая россия (великая тоже не означает что крутая как и великобритания не значит что круче всех) а просто по примеру малая земля и большая земля, есть малая италия и большая италияесть малая русь(коренная)большая русь-россияи белая русь-чистая,светлая, святая-белоруссияименно выходцы из малой руси колонизировали угорские земли северо-западаколонисты с Малороссии основывали города в россииа потом уже эти колонисты решили что их территория круче чем изначальная базапрямой аналог англичане в сша решили что они круче англичан из британии и отделилисьпоэтому украинцам кровь из носу надо вернуть себе историческое самоназвание-русыпотому что пока все их исторические потуги выглядят натягиванием совы на глобус