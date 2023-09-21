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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 651 из 651«1...649650651
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13168
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.09.23 - 10:10
#9751
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Цитата:
maxsaf: Ну всё, надо собирать чемоданы
Ты неправильно понял. Вот что значит давно не жил в КЗ и отвык от нашего менталитета)
Это просто вместо туристов привлекли 4 лярда денег.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14018
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.09.23 - 18:05
#9752
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Цитата:
таноми52:

барин вообще уже не стесняется?
называя свои передачи "размышления оккупанта")))
один в кремле тоже кричал что "всех убьем, всех ограбим" как бы иронично в шутку а потом в баре подорвался на статуэтке)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2863
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.09.23 - 14:43
#9753
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Мне очень нравятся официальные выступления российских представителей по поводу Карабаха.
М. Захарова:" Остановите кровопролитие".
В.Путин:" Де юре Азербайджан вправе так поступать, так как Армения признала Карабах азербайджанской территорией."
В.Володин: "Азербайджан имеет право делать на своей территории , что хочет".
И как усмешка звучит словосочетание" российские миротворцы"
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31192
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.09.23 - 15:27
#9754
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Почему то канадец обнимает Зеленского в Канаде, а истерия в России..



[Исправлено: 111, 22.09.2023 - 15:31]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31192
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.09.23 - 15:46
#9755
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Оказывается не одни мы жгли тогда Москву..



Мы – Киевская Русь, и это наши предки в свое время жгли Москву – БудановВо время оккупации главным инструментом для российских захватчиков является замена реальности, которая начинается с изменения истории."Они начинают искусственно придумывать историю для регионов. Рассказывают, что их истории не существует, она неправильна, что все это исторически русские земли, что нет там таких народов. Это мы Киевская Русь. Отсюда все пошло. Это наши предки и Москву жгли в свое время. Русь в те времена в Константинополь заходила. Нам нужно вернуть свою историю, а она – славная", – подчеркнул голова ГУР Кирилл Буданов.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14018
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.09.23 - 16:36
#9756
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Цитата:
111:
Нам нужно вернуть свою историю, а она – славная", – подчеркнул голова ГУР Кирилл Буданов.

чтобы не было путаницы украинцы в первую очередь должны вернуть себе историческое самонавзание-русы
а то как то у них тупо получается
главное преемственность хотят вести от киевской руси причем сами себя называют украинцами (политический термин применяемый поляками к жителям руси-окраина козацкая или окраина речи посполитой)
и по сути в 1918 ходу малороссы выбрали себе название украинцы просто назло россии
назло бабушке уши отморожу

хотя по справедливости украина это малая росссия или малая русь не от слова что мелкая или младшая а по степени землячества вот есть большая россия (великая тоже не означает что крутая как и великобритания не значит что круче всех) а просто по примеру малая земля и большая земля, есть малая италия и большая италия
есть малая русь(коренная)
большая русь-россия
и белая русь-чистая,светлая, святая-белоруссия

именно выходцы из малой руси колонизировали угорские земли северо-запада
колонисты с Малороссии основывали города в россии
а потом уже эти колонисты решили что их территория круче чем изначальная база
прямой аналог англичане в сша решили что они круче англичан из британии и отделились
поэтому украинцам кровь из носу надо вернуть себе историческое самоназвание-русы
потому что пока все их исторические потуги выглядят натягиванием совы на глобус
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31192
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.09.23 - 16:50
#9757
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Цитата:
abaika95:
поэтому украинцам кровь из носу надо вернуть себе историческое самоназвание-русы

Ну не сейчас, и не через 50 даже лет.
Какие ассоциации вызывает Северокореец?
Это ложка риса в день, постоянный плач от счастья что у них есть Ким Чен кто то, маршировка и простая одёжка.
Ну и ассоциации или кто сегодня ворует унитазы, угрожает топить и сжигать украинских детей, выжигает города и села, насилует и убивает..
Тут и первоклашка любой в мире скажет, что это за народ и как его зовут.
И ассоциировать себя с уровнем Чикатилы, назвав себя Чикатилой, думаю будет крайне неразумно..
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1737
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.09.23 - 16:53
#9758
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Цитата:
abaika95:
надо вернуть себе историческое самоназвание-русы

И язык - русский. А они его отменяют. С 1991 года. Зачем? :lol: 8-) :-o
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13168
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.09.23 - 17:01
#9759
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Цитата:
Сыкымы:
Американцы приказали, вот и отменили. За одно и родину свою продали за печеньки Один народ в Донбассе стоит гордо на смерть из всей Украины.
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1737
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.09.23 - 17:06
#9760
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Цитата:
Vit:
Американцы приказали

Согласен. И Боре Ельцину в уши нас***, ой, напели, чтоб Крым при разделе не забирать назад. На будущее бомбу замедленного действия заложили :lol: 8-) :-o
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1812
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.09.23 - 17:17
#9761
Комментарий удален модератором.
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1737
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.09.23 - 17:59
#9762
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31192
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.09.23 - 18:08
#9763
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Цитата:
Сыкымы:
И язык - русский. А

Зачем им язык того народа, кто их истребляет физически уже десять лет?
Выглядит как преступление.
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