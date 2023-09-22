НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Верблюд нюхал рельсы и линял» - содержание школьного учебника возмутило казахстанскую общественность
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47601
«Верблюд нюхал рельсы и линял» - содержание школьного учебника возмутило казахстанскую общественность
Отправлено: 22.09.23 - 11:12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Содержание учебника по литературному чтению для 3-го класса вызвало негодование у родителей школьников. В частности, речь идёт о небольшой фразе из рассказа, которую общество посчитало небрежной и безграмотной.
Читать новость

С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1290
Re: «Верблюд нюхал рельсы и линял» - содержание школьного...
Отправлено: 22.09.23 - 11:12
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полная деградация.. Всё уничтожили что могли.
Профайл
Безбилетный пассажир
§ Безбилетный пассажир
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.11.13
Сообщений:
85
«Верблюд нюхал рельсы и линял» - содержание школьного учебника возмутило казахстанскую общественность
Отправлено: 22.09.23 - 11:26
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такую картину вполне можно наблюдать на железнодорожной ветке от станции Кандыагаш до Кзылорды.Параллельно путям лежит автодорога. Из окна автомобиля несколько раз видел верблюдов, и да, они действительно нюхали рельсы. Против природы не попрешь.
Геннадий Снегирёв что увидел, то и написал.

[Исправлено: Безбилетный пассажир, 22.09.2023 - 11:28]
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1290
«Верблюд нюхал рельсы и линял» - содержание школьного учебника возмутило казахстанскую общественность
Отправлено: 22.09.23 - 11:30
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Безбилетный пассажир:
Геннадий Снегирёв что увидел, то и написал

Акын,епт.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4838
Re: «Верблюд нюхал рельсы и линял» - содержание школьного...
Отправлено: 22.09.23 - 13:55
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Безбилетный пассажир:
да, они действительно нюхали рельсы.


Иногда, я в посёлке вижу, что коровы, лошади лижут железные предметы - может что то не хватает в организме ?? и инстинктивно животные восполняют необходимый элемент.
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1290
«Верблюд нюхал рельсы и линял» - содержание школьного учебника возмутило казахстанскую общественность
Отправлено: 22.09.23 - 14:17
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
лошади лижут железные предметы

А если ещё и спариваются? :lol: Надо срочно Снегиреву это в учебники внести :lol:
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6325
Re: «Верблюд нюхал рельсы и линял» - содержание школьного...
Отправлено: 22.09.23 - 15:49
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это всё ерунда. Детская писательница (забыл как звать) наша из Казахстана писала про елбасы, когда последний родился,на небе зажглась яркая звезда и все удивились этому, оказалось в их деревне родился мальчик и решили его назвать Нуриком
Профайл Посетить вебсайт
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14018
Re: «Верблюд нюхал рельсы и линял» - содержание школьного...
Отправлено: 22.09.23 - 16:23
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ой а вони то было в пабликах
российские телеграм каналы постили данный ролик с припиской "воот смотрите что дети в Казахстане изучают хи-хи-хи-хи,какой колхоз "
мемчики
приколюхи создавали на его основе

и тут бац оказалось что текст написан советским детским писателем да еще к тому же русскоязычным (так скажем)
сразу тишина...........
языки сразу прикусили
заткнулись
и текст стразу каким то умным и выверенным им показался
не ну а че? советский детский писатель фигни написать не мог
слышите как поэтично звучат эти строки? "верблюд нюхал рельсы и линял"!! красота! надо и в российские учебники это внести это же шедевр!
а тех кто потешался к стенке! ой тоесть к доске, пусть наизусть учат всего снигерева)))

так и живем
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS